VaiOnline
Tortolì.
11 dicembre 2025 alle 00:21

Vela terapia, il vento sostiene l’inclusione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il vento è sempre in poppa, con il mare alleato che sostiene l’inclusione. L’associazione Vela Sardegna, ente del terzo settore, sta portando avanti il progetto V.e.l.a., acronimo di Vivere esperienza di libertà e ambiente, che promuove l’inclusione sociale e la tutela ambientale attraverso la vela. L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Tortolì e di Bari Sardo e finanziata dalla Fondazione Sardegna. Coinvolge giovani normodotati e diversamente abili in esperienze pratiche di navigazione e sensibilizzazione ambientale, favorendo la socializzazione, l’autonomia e il rispetto della diversità. In acqua, i partecipanti collaborano come equipaggi per imparare a navigare e riflettere sul ciclo di vita dei rifiuti marini, sviluppando spirito di gruppo e consapevolezza ambientale.

La vela diventa uno strumento educativo, terapeutico e di valorizzazione del territorio, contribuendo a costruire relazioni inclusive e stili di vita sostenibili. Il percorso formativo è stato inaugurato il 5 dicembre ed è proseguito con il primo modulo introduttivo per l’apprendimento delle informazioni principali e la conoscenza delle regole per la sicurezza in mare. L’ultimo appuntamento in aula, domani, è rivolto all’ecologia. Dopodiché sono in programma le uscite in barca con gli istruttori di Vela Sardegna. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Egas, Todde scarica gli alleati E in Consiglio scoppia la guerra

Acqua: la presidente conferma Albieri col centrodestra. Banchi vuoti in Aula  
Alessandra Carta
Un secolo dal Nobel

Una Deledda inedita nel dialogo epistolare con Vincenzo Jerace

L’Isre riscopre lo scambio di lettere con lo scultore del Redentore 
Giovanna Pittalis
Riconoscimento

Cucina italiana, l’Unesco ha detto sì

Sapori, convivialità e tradizioni sono patrimonio immateriale dell’umanità 
Marco Noce
Cronaca

«Lei diceva: “Il corpo non si tocca”»

Il compagno di Diana Zanin: non accettava le cure, ha scelto lei 
Piera Serusi
Industria.

Sei mesi di respiro per Eurallumina

Via libera del Comitato di sicurezza finanziaria: 9,6 milioni di euro in arrivo 
Antonella Pani
Energia

Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»

Caro bollette, dal Governo un aiuto alle famiglie più deboli 