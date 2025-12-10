Vela terapia, il vento sostiene l’inclusione 

Il vento è sempre in poppa, con il mare alleato che sostiene l’inclusione. L’associazione Vela Sardegna, ente del terzo settore, sta portando avanti il progetto V.e.l.a., acronimo di Vivere esperienza di libertà e ambiente, che promuove l’inclusione sociale e la tutela ambientale attraverso la vela. L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Tortolì e di Bari Sardo e finanziata dalla Fondazione Sardegna. Coinvolge giovani normodotati e diversamente abili in esperienze pratiche di navigazione e sensibilizzazione ambientale, favorendo la socializzazione, l’autonomia e il rispetto della diversità. In acqua, i partecipanti collaborano come equipaggi per imparare a navigare e riflettere sul ciclo di vita dei rifiuti marini, sviluppando spirito di gruppo e consapevolezza ambientale.

La vela diventa uno strumento educativo, terapeutico e di valorizzazione del territorio, contribuendo a costruire relazioni inclusive e stili di vita sostenibili. Il percorso formativo è stato inaugurato il 5 dicembre ed è proseguito con il primo modulo introduttivo per l’apprendimento delle informazioni principali e la conoscenza delle regole per la sicurezza in mare. L’ultimo appuntamento in aula, domani, è rivolto all’ecologia. Dopodiché sono in programma le uscite in barca con gli istruttori di Vela Sardegna. (ro. se.)

