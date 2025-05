Vela, l’America’s Cup a Napoli nel 2027 

Napoli. Il trofeo sportivo più antico del mondo, una storia cominciata nel 1851, un evento condito di epos fatto di barche, campioni e luoghi. Iconici, quasi sempre. E ora questa leggenda centenaria sceglie per la prima volta l'Italia: è Napoli la sede della America's Cup 2027, la 38ª edizione della sfida velica più celebre si svolgerà tra Castel Dell'Ovo e Posillipo, mentre a Bagnoli ci saranno le basi dei team sfidanti. L'ufficialità dell'accordo con il defender New Zealand l'ha data il governo, con la premier, Giorgia Meloni, che si è detta «orgogliosa» perché quello che si svolgerà nel capoluogo campano è «un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo». «Napoli mostrerà la sua competenza», ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi. «È un'opportunità per l'intero Paese», ha esultato il ministro per lo sport Andrea Abodi. Entusiasta anche il Ceo di Team New Zealand, Grant Dalton, nonostante debba andare «nella tana del leone», ovvero Luna Rossa: «Gli italiani sono il pubblico più appassionato e coinvolto della Coppa», e «Napoli la sede perfetta». «Patrimonio dell'Unesco» e «il mondo guarderà all'Italia» scrivono dall'America's Cup.

Lo scenario

Napoli per la sede ha vinto la concorrenza di Atene e Cagliari (ma anche degli arabi, secondo il sindaco Manfersi), fattesi avanti dopo l'annuncio del team neozelandese che non avrebbe difeso il trofeo in casa, cosa già successa nel 2024 (a Barcellona). Ora Napoli si prende la scena e salva una Coppa che ha perso pezzi e registrato diversi ritiri anche tra i team (Alinghi e Ineos) e che al momento vede la partecipazione di Luna Rossa e la britannica Athena Pathway, come Challenger of Record (Ceo l'olimpionico Ben Ainslie). Gli americani di American Magic ancora non sono usciti allo scoperto, ma alla fine potrebbero dire sì. In attesa di sapere se si gareggerà con gli AC75 (gli scafi “volanti” con i foil), Napoli è sicura di essere la capitale dell'America's Cup per un biennio: il prologo nella primavera del 2026, con la Louis Vuitton Cup, la serie di regate degli sfidanti che designano il “challenger” del detentore.

Le polemiche

Cagliari, base e campo di allenamento di Luna Rossa Prada, è rimasta un po' spiazzata dalla scelta di Napoli. Con le prime polemiche, politiche, sono arrivate poche ore dopo l’annuncio dell'accordo tra New Zealand e il governo Meloni. «La Coppa America, con ricadute economiche e turistiche enormi, poteva essere destinata alla nostra isola», attacca il consigliere regionale del M5s, Gianluca Mandas, «ma a causa della miopia e dell'incapacità programmatica dell'ex giunta Solinas e dell'allora Assessorato al Turismo, sarà Napoli ad ospitarla. E la Sardegna resta a guardare». Un’uscita improvvida (qualcuno ha ricordato anche l’Olimpiade 2020 negata a Cagliari, sede designata per la vela, proprio dal suo partito), perché la Coppa America a Barcellona si è svolta dopo l’elezione dell’attuale governo regionale, che ha subito trovato la replica del centrodestra: «Quando nessuno di noi ha accusato la Giunta di Alessandra Todde di alcuna colpa sulla scelta di Napoli quale sede della Coppa America, il M5s si lancia in autodifesa e in accuse sguaiate che confermano la mancanza di informazioni e la coda di paglia per poi scaricare colpe sempre sugli altri», afferma il deputato di FdI, Salvatore Deidda. Analogo discorso ha fatto a Genova Silvia Salis, candidata a sindaca del centrosinistra alle comunali: «Genova si è mossa troppo tardi per un evento come la Coppa America che ha una ricaduta impressionante sul territorio, di sicuro era una opportunità da non perdere».

