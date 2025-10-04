Vela, la città al centro del mondo 

Se il paradiso esiste, per i velisti è il Golfo degli Angeli. Oltre 600 atleti con 1.800 persone al seguito per 40 giorni sono di base nel villaggio Fiv di Marina Piccola per il Sardinia Sailing Cup 2025. Un evento di portata internazionale che coinvolge 95 nazioni, compreso il team israeliano. Una vetrina eccezionale per il capoluogo della Sardegna che sino al 16 ottobre sarà al centro del mondo (in contemporanea si svolgono a Quartu anche i campionati di kitesurf) e che contribuirà ad allungare una stagione turistica che sino a oggi è stata di alto livello. B&b, alberghi e ristoranti da giorni registrano il sold out grazie ad atleti, accompagnatori e familiari.

Nel villaggio

Mirco Babini è la mente e il motore della manifestazione. Sin dal primo mattino, con il suo monopattino, dribbla le barche e gli atleti che sistemano vele e scafi nella passeggiata del porticciolo cagliaritano. Il suo obiettivo è che tutto fili liscio e, sino a ora, l’ha centrato. La giornata è splendida, e questo è determinate per l’umore di chi sta per entrare in acqua. «I team di velisti sono arrivati in città già dai primi di settembre per prendere confidenza con il campo di gara». Tradotto, per la città milioni di euro di incassi. Babini fa due conti. «Abbiamo ipotizzato che ognuno dei 1800 ospiti arrivati a Cagliari per la manifestazione spenda almeno 150 euro per ciascuno dei 40 giorni di permanenza». In totale 10,8 milioni di euro. Non solo. «Persone che parleranno bene della Sardegna e del suo clima e contribuiranno a pubblicizzarla». Grazie a Babini e ai suoi assistenti il Sardinia Sailing Cup 2025 sta andando a gonfie vele. Gli intoppi sono minimi e riflettono alcune caratteristiche dei cagliaritani. «Qualcuno si è lamentato perché non ha trovato posto nei parcheggi, occupati dai mezzi dei velisti, o perché non ha potuto fare il bagno in una zona vietata alla balneazione e attualmente riservata alle imbarcazioni dell’assistenza».

Città magica

Rhos Hawes, 28 anni, inglese, al microfono delle addette stampa della manifestazione che gli chiedevano di Cagliari risponde secco: «Is magic. Per me è la prima volta in Sardegna, è veramente bella, le condizioni sono ottimali: sole, vento e acqua calda». Beh, passare dai 10 gradi inglesi ai 27 cagliaritani fa una bella differenza. «Ho una stanza nel centro cittadino, è un luogo davvero delizioso».

Capitale della vela

L’assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta punta l’orizzonte. «Cagliari città della vela è una visione condivisa che rappresenta per questa amministrazione una priorità assoluta». I progetti sarebbero al varo. «Il porticciolo di Marina Piccola, crocevia della vela giovanile e olimpica, sarà oggetto di una ristrutturazione profonda e così il lungomare di Sant’Elia, un quartiere che guarda il mare da troppo tempo senza viverlo. Sarà il luogo ideale per una nuova visione urbana costiera, dove vela, sport, socialità e accessibilità si incontreranno. Immaginiamo un lungomare che collega Marina Piccola a Sant’Elia, attraversando sport, arte e natura. Una cittadella della vela – conclude l’assessore - aperta a tutti».

