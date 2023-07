Vela e inclusività, Cagliari è prima  

Primo posto per Alessandro Onali e Denise Puddu. La squadra dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari ha vinto il campionato nazionale CNI nelle acque di Siracusa su imbarcazioni tipo Hansa, disegnate per garantire accessibilità ai disabili, sicurezza e competitività. Queste imbarcazioni sono utilizzate a livello internazionale per eventi di vela inclusiva e paralimpica, poiché consentono la partecipazione di persone con diverse abilità.

«Ci piace pensare che nel nostro piccolo siamo riusciti a dare il nostro contributo per questa svolta verso lo sport per tutti – dice Alessandro Onali che è anche consigliere dell’Ordine di Cagliari –. Fino ad oggi nessun collega con disabilità si è potuto iscrivere ad una competizione sportiva dei giochi del CNI. L'auspicio è che nel prossimo futuro si prosegua con forza e determinazione verso un percorso di reale inclusione che porti ad un vero cambiamento culturale stabile e duraturo».

