Vela, arte e ambiente: c’è la Green sail action 

Sabato 7, durante la settimana in cui cade la Giornata mondiale dell’Ambiente e alla vigilia della giornata Mondiale degli Oceani, le acque del Porto di Cagliari ospiteranno la seconda edizione della Green Sail Action, un evento che unisce vela, arte e sensibilizzazione ambientale.

La festa

Organizzata da Avas (l’associazione armatori vela d'altura Sardegna), Michela Cinus (Mag), direttrice creativa, e Roberto Lai (Visionautix) comunicatore, la Green Sail Action non è una regata né una veleggiata tradizionale, ma un’azione di arte partecipata.Alle 21,30 le imbarcazioni partiranno da Su Siccu per dare vita a un’esperienza collettiva in cui ciascuna diventerà parte attiva di un’opera corale, visibile anche da terra. Le vele si trasformeranno in simboli itineranti, capaci di trasmettere un messaggio potente in difesa degli ecosistemi marini e, più in generale, della natura e del nostro pianeta. Il fulcro della manifestazione saranno le tartarughe marine del progetto Sea Turtles from the Past, ideato e curato da Michela Cinus, che in quest’occasione tornano in scena come icone di forza, saggezza e vulnerabilità, invitando tutti a prendersi cura del mare e degli equilibri del pianeta. Nella Green Sail Action, questa missione si manifesta attraverso il verde che illumina le vele.

Lo scopo

L'effetto scenico sarà visibile anche dal lungomare Su Siccu dove si potrà ammirare la danza delle vele illuminate.Il percorso avrà inizio di fronte alla passeggiata Su Siccu, e dopo i primi 20-30 minuti proseguirà fuori dal porto, fino al Faro di Sant'Elia.

