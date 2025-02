Veicoli elettrici: 130 colonnine per le ricariche 

«Cagliari vuole andare nella direzione di una mobilità sempre più sostenibile». L’assessore comunale Yuri Marcialis ribadisce la linea politica della Giunta. «Questo significa mettere in campo politiche diversificate con un obiettivo comune, quello di ridurre il numero di auto private in circolazione. In questo percorso stiamo lavorando su più fronti, insieme ai vari enti preposti: il rafforzamento della rete di trasporto pubblico, la micro-mobilità, la sharing economy e la mobilità dolce. Naturalmente miglioreremo le piste ciclabili e implementeremo i percorsi pedonali. Questa progettazione – aggiunge l’assessore Marcialis – ben si accompagna, per esempio, al programma che EnelX sta portando in esecuzione a seguito del bando regionale. Si tratta del piano di colonnine di ricarica elettrica, circa 130 nel territorio comunale».

Il professor Italo Meloni, professore universitario di Pianificazione dei trasporti, suggerisce che il car sharing venga fornito dal Ctm. «Dal nostro punto di vista, il servizio car sharing in città funziona bene e abbiamo dei riscontri positivi dagli utilizzatori».

RIPRODUZIONE RISERVATA