«Veglia su di noi» Lo straziante addio a Massimo Cocco 

«Veglia su di noi, sarai sempre la nostra stellina». È la frase che accompagna il volto sorridente di Massimo Cocco stampato sulle maglie bianche indossate dalle amiche e dagli amici che ieri pomeriggio hanno accompagnato il diciannovenne morto in un incidente stradale mercoledì scorso sulla strada statale 195 all’altezza di Maddalena Spiaggia, nel suo ultimo viaggio a Quartucciu, dove la sua salma riposerà per sempre.

Scortato dalle moto

Arriva poco prima delle 15, scortato da oltre 50 scooter e moto guidate da suoi amici di una vita, il feretro avvolto da rose bianche e rosse nella chiesa di San Giorgio, improvvisamente troppo piccola per accogliere le centinaia di occhi lucidi e cuori spezzati che hanno voluto salutare per l’ultima volta il giovane. La gente, entrata in gran numero dentro la chiesa, ha preso posizione sotto i rintocchi delle campane. Presenti anche diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale sia della maggioranza che dell’opposizione. Le parole dei due parroci, don Elvio Puddu e monsignor Ferdinando Caschili, vertono sull’amore di Dio, ma in tanti, soprattutto i più giovani, lo si deduce dalle loro espressioni, mentre guardano la foto del ragazzo «sempre sorridente» poggiata sulla bara, non riescono ad accettare che la vita di Massimo sia stata strappata in modo così ingiusto.

L’omelia

«Davanti al mistero della morte non sappiamo dire niente e non sappiamo dare un senso. Dobbiamo sperimentare questo momento come una convocazione del Signor per farci ascoltare una altra parola e farci risollevare lo sguardo», ha detto Monsignor Caschili, «il Signore vi chiede, pur comprendendo tutta l’amarezza del dolore umano, di fare questo atto di fede, perché la vita di Massimo è ora davanti alla misericordia di Dio. Gesù ci porta nella sua casa per fare questo atto di fede, le grazie e le misericordie di Dio non sono esaurite».

Don Elvio, invece, ha voluto simbolicamente abbracciare la famiglia: «C’è una frase in sardo che utilizziamo per dare le condoglianze: “A du connosciri in paradisu”. Non lo rivedremo in terra, ma in paradiso. La consolazione che possiamo avere è che Massimo è con la Madonna, la mamma di tutti noi».

Lacrime e lutto

Quartucciu è una comunità attonita e in lutto: «Come si può dire addio a un giovane di 19 anni che ha tutta la vita davanti?», sussurra una donna, mentre le campane annunciano la fine della celebrazione e la piazza si fa sempre più stretta. Tra la folla si fanno spazio le amiche e gli amici che in questi giorni non hanno mai lasciato sola la famiglia di Massimo Cocco. Sono tanti e hanno tra le mani un grande rosario fatto di palloncini bianchi e azzurri, aspettano che il feretro lasci la chiesa. Scoppia un applauso e la bara bianca è lì al centro: mamma e papà si stringono in un abbraccio. C’è un silenzio assordante in piazza San Giorgio, il freddo è ancora più pungente.

Lo strazio

Federica, la giovane fidanzata, abbraccia mamma Maria, tiene tra le mani un cuore rosso: “Ti amo per sempre”. Lo guarda e lo lascia timidamente andare verso il cielo. Volano anche gli altri palloncini, quelli bianchi e azzurri, quasi a proteggere quell’amore tra due giovani che avevano tanti sogni e tanti progetti ancora da realizzare. Ragazze e ragazzi salgono di nuovo sugli scooter e sulle moto, accendono i motori, suonano il clacson e scortano Massimo verso il cimitero. Gridano il suo nome. La famiglia e gli altri seguono a piedi il carro funebre, in quest’ultima passeggiata del ragazzo nella sua Quartucciu.

