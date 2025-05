Veglia il nipote  e muore di infarto 

Nuovo choc a Orgosolo. Dopo la tragedia di Battista Mele, scalciato dal suo cavallo, la morte improvvisa della zia, andata a fare le condoglianze, acuisce il clima di mestizia che accompagna queste giornate. Lei, ottantenne, era nella casa di via Santa Caterina, dove l’allevatore quarantunenne abitava con la moglie e i due figli, a esprimere la sua vicinanza e a fare coraggio alla giovane vedova. Con Battista Mele la sua famiglia ha un legame molto forte. La sorte, invece, le ha riservato altro. Un malore l’ha stroncata all’improvviso. Giuseppa Mereu se ne è andata così, nella casa del nipote, morto domenica pomeriggio per il calcio del suo cavallo nelle campagne del Sologo, tra Lula e Galtellì, dove aveva l’azienda agricola. Una sequenza di morte e dolore che suscita un enorme sgomento in tutta la comunità.

Il paese ieri pomeriggio si è fermato per dare l’addio a Mele. Alle 16 la chiesa di San Pietro si è riempita di amici e parenti per l’ultimo saluto. Una grande folla si è radunata anche fuori dal tempio che non bastava ad accogliere tutti. In questo clima di lutto il settore giovanile della Polisportiva Supramonte ha deciso di rinviare il torneo del Supramonte memorial Giovannantonio Congiargiu, in programma il 24 e il 25 maggio. Si farà in altra data anche perché è legato al ricordo di uno studente morto nell’aprile di un anno fa per un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Una decisione maturata in modo quasi immediato per il forte legame della Polisportiva Supramonte con la famiglia di Battista Mele.

Domani è previsto il funerale di Giuseppa Mereu.

