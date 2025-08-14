Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi» 

Notte di Ferragosto sulla Costa Verde, sotto le stelle del villaggio turistico di Torre dei Corsari, dove il “Presidio permanente del Popolo sardo” al grido “A Foras i nuovi pirati del mare”, farà sentire la voce, forte e decisa, contro il progetto dell’eolico offshore, 55 pale eoliche cinesi, alte 320 metri, le più grandi al mondo, come un grattacielo di 119 piani, davanti alla costa di Capo Pecora, Scivu e Piscinas, presentato a fine maggio dalla società inglese Renewable energies limited. Una produzione che sarebbe sufficiente per un milione di utenti, visto che la potenza che può produrre è pari a 990 megawatt. Come annunciato è stata una manifestazione pacifica che ha coinvolto sindaci, pescatori, le associazioni che gestiscono da volontari le località balneari del litorale di Arbus.

La manifestazione

L’appuntamento alle 20, sulla spiaggia di Pistis, da dove è partita la marcia, tutti in fila indiana, con torce, lumini e fiaccole, lungo oltre due chilometri di spiaggia fino alla Torre, illuminata a giorno, con una striscione “Fermiamo l’invasione”. L’arrivo alle 21.30, attorno alla torre, e via al dibattito con l’intervento di sindaci, autorità, esperti e cittadini. veglia notturna con musica e parole. E il presidente del Presidio Permanente del Popolo Sardo, Davide Fadda, ha raccontato perché proprio per la lunga veglia, nella notte più famosa di agosto, è stata scelta la Costa Verde: «Arbus -ha detto Fadda- territorio vasto, 49 km di costa e servitù militari, carcerarie, minerarie che occupano un'ampia porzione del suo patrimonio ambientale, a tutto ciò oggi si vuole aggiungere una distesa di torri eoliche alte più di 300 metri nei mari cristallini che si affacciano sulla splendida costa di Piscinas, Scivu e Capo Pecora in spregio al buon senso e alle dune di sabbia più alte d'Europa dove ancora le aquile rincorrono il bramito dei cervi in un contesto naturalistico tra i più selvaggi e invidiati del continente europeo».

Gli interventi

Il sindaco di Portoscuso, Ignazio Arzori, ha manifestato la solidarietà all’iniziativa: «Anche noi siamo coinvolti da una miriade di questi progetti, un impatto forte che contrasta con la nostra storia, la nostra identità, la tradizione e l’interesse verso il tonno rosso». Il primo cittadino di Guspini, Giuseppe de Fanti: «Non siamo preoccupati solo per gli insediamenti a mare ma anche per le opere a terra: scavi imponenti, enormi cabine di trasformazione e campi di batterie che accresceranno ulteriormente la devastazione in atto». A nome dell’associazione Porto Pala, la parola Danilo Serpi del direttivo: «Non a queste invasioni multinazionali, dobbiamo bloccare la loro corsa al nostro oro. Distruggono la nostra storia, il villaggio dei pescatori, memoria della tonnara. Promesse milionarie agli agricoltori in cambio di un pezzo di terra». Francesco Marras, ex sindaco di Guspini: «Una devastazione a mare senza precedenti, una speculazione che non ha limiti. Un vera e propria barriera metallica davanti a paesaggi unici, come le dune di Pisscinas». Il capogruppo di minoranza di Arbus, Michele Schirru: «No, grazie, un’altra servitù proprio no. Stiamo lottando contro quella militare di Capo Frasca, con le esercitazioni degli aerei in piena stagione balenare, rumori assordanti sopra le nostre teste».

