Vega sciupona, a roma arriva il primo ko 

Vicino alla quinta vittoria consecutiva, la Vega Dolianova conosce invece la prima sconfitta del suo primo campionato nella serie B maschile di volley. A Roma è stata battuta 3-2 dalla Roma 7 Volley (22-25, 16-25, 25-20, 25-21, 15-13) ma conquista un punto che consente di restare al secondo posto dietro Pomigliano. In vantaggio di due set la macchina si è inceppata. «Dopo il secondo set», racconta il coach Marco Locci, «l’attacco ha peccato di continuità, inoltre sono sopraggiunti alcuni errori in ricezione. È cresciuta la fiducia dei nostri avversari, partiti bene anche nel tie break, dove noi abbiamo sempre inseguito. Non dimentichiamo che il nostro primo obiettivo è la salvezza».

Serie B femminile

La Pan Alfieri Cagliari torna alla vittoria nella serie B1. Al Pala Coni ha battuto l’Aosta 3-1 (25-21, 20-25, 25-19, 25-21) e risale in classifica. Ha esordito Stefania Padula, la centrale brindisina ha assicurato il riequilibrio del sestetto, Orro ha ripreso il ruolo di libero a tempo pieno, Ciavattini ha siglato 24 punti. Sconfitta della Capo d’Orso Palau a Torino contro il Volley Parella, ultimo in classifica. La squadra di Guidarini è stata battuta 3-2 (21-25, 25-23, 22-25, 25-13, 17-15) fallendo due match point al tie break.

Tre sconfitte per le squadre sarde della B2. Battuta d’arresto della Phi Volley La Maddalena, 3-2 a Roma con la Green Volley. A Ossi, La Smeralda ha perso 3-0 con il Frascati; a Terracina il Quadrifoglio Porto Torres è stato battuto dalla Futura 3-0.

