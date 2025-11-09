VaiOnline
Volley Serie B.
10 novembre 2025 alle 00:38

Vega sciupona, a roma arriva il primo ko 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Vicino alla quinta vittoria consecutiva, la Vega Dolianova conosce invece la prima sconfitta del suo primo campionato nella serie B maschile di volley. A Roma è stata battuta 3-2 dalla Roma 7 Volley (22-25, 16-25, 25-20, 25-21, 15-13) ma conquista un punto che consente di restare al secondo posto dietro Pomigliano. In vantaggio di due set la macchina si è inceppata. «Dopo il secondo set», racconta il coach Marco Locci, «l’attacco ha peccato di continuità, inoltre sono sopraggiunti alcuni errori in ricezione. È cresciuta la fiducia dei nostri avversari, partiti bene anche nel tie break, dove noi abbiamo sempre inseguito. Non dimentichiamo che il nostro primo obiettivo è la salvezza».

Serie B femminile

La Pan Alfieri Cagliari torna alla vittoria nella serie B1. Al Pala Coni ha battuto l’Aosta 3-1 (25-21, 20-25, 25-19, 25-21) e risale in classifica. Ha esordito Stefania Padula, la centrale brindisina ha assicurato il riequilibrio del sestetto, Orro ha ripreso il ruolo di libero a tempo pieno, Ciavattini ha siglato 24 punti. Sconfitta della Capo d’Orso Palau a Torino contro il Volley Parella, ultimo in classifica. La squadra di Guidarini è stata battuta 3-2 (21-25, 25-23, 22-25, 25-13, 17-15) fallendo due match point al tie break.

Tre sconfitte per le squadre sarde della B2. Battuta d’arresto della Phi Volley La Maddalena, 3-2 a Roma con la Green Volley. A Ossi, La Smeralda ha perso 3-0 con il Frascati; a Terracina il Quadrifoglio Porto Torres è stato battuto dalla Futura 3-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Rete idrica, gas, fibra ottica Città sventrate dagli scavi

Le imprese d’appalto lasciano percorsi di guerra Concu (Selargius): verifiche sulla durata dei cantieri 
Luigi Almiento
Il focus

«Nel 70% dei roghi c’è la mano dell’uomo»

Laconi: nel 2025 bruciati meno ettari, il sistema antincendio sta funzionando 
Alessandra Carta
regione

Pd a caccia di idee: «Pronti ad ascoltare l’Isola che cambia»

Il 21 e 22 i Laboratori democratici: oltre la metà dei relatori under 40 
La manovra

«Massacrati sull’Irpef, ma siamo nel giusto»

Giorgetti si difende: chi guadagna 2.000 euro netti al mese non è ricco 
Vaticano

Leone: Chiesa da riformare ma con giudizio

Il Papa fissa per il 7 e 8 gennaio il suo primo concistoro, ci sarà anche Becciu 
Bergamo

Frontale per un sorpasso vietato, tre morti

Scontro tra un’auto e un furgoncino: le vittime sono due giovani e un 62enne 
Il conflitto

Lo shutdown colpisce l’Ucraina

Bloccati 5 miliardi di dollari per armamenti ai Paesi Nato destinati a Kiev 