Vega Dolianova, la novità 

Sono gli ultimi giorni utili per provare schemi e moduli, da sabato stop a esperimenti e allenamenti congiunti, inizia la serie B di volley, ogni partita vale tre punti, si fa sul serio. Sei squadre sarde sono ripartite in tre campionati. Capo d’Orso Palau e Pan Alfieri Cagliari in B1 femminile diventano le capofila del movimento femminile dopo il ritiro dell’Hermaea Olbia dalla serie A2. Tre squadre in B2 femminile, Garibaldi La Maddalena, La Smeralda Ossi e Quadrifoglio Porto Torres, Vega Volley Dolianova in B maschile.

Serie B1 femminile

Capo d’Orso Palau inizia la nona stagione in B1, categoria che l’Alfieri ritrova dopo 7 anni. Tre promozioni dirette verso la neonata (dalla prossima stagione) Serie A3, e altrettante retrocessioni.

Palau ha rivoluzionato la squadra, i pronostici assegnano un ruolo da protagonista. Con il coach Antonio Guidarini restano Martinato, Amatori e Leone. Dall’Hermaea arrivano l’ex azzurra Laura Partenio, promossa capitano, e Michela Negri. Ilaria Michelini è la nuova palleggiatrice, provengono dalla B1 Sofia Filippi e Alessandra Rossi. Dall’Alfieri arriva Anna Vitiello, che completa il roster con Alice Casa, Gaia Amatucci e Carlotta Chirico.

L‘obiettivo dell’Alfieri è chiaro, mantenere la categoria dopo i campionati di vertice in B2. Pochi cambiamenti per il coach Andrea Loi, ma di sostanza ed esperienza, Ilaria Anello e Alice Tesanovic, gli ultimi campionati in B1 con Santa Teresa di Riva e Santena. Altro volto nuovo l’ex Audax Quartucciu Maria Lucia Schirru, e il rientro dopo un anno nel Cus Cagliari di Hemma Vinci. Non cambia il marchio di fabbrica, la presenza di numerose giocatrici cresciute nel vivaio.

Serie B2 femminile

Invariata la formula, la prima di ogni girone sale in B1, la seconda e la terza ai playoff, le ultime tre retrocedono. Il Garibaldi La Maddalena inizia il campionato nazionale numero 37. Non è un mistero che la squadra può puntare in alto. Dopo lo scorso campionato a ridosso delle prime, confermato il coach Eraldo Buonavita, insieme a Bocchi, Iannone, Vairani, Minarelli e Lalli. Rinforzi giovani e di talento, come la palleggiatrice Alessia Cerutti e il libero Emma Ferrari, l’anno scorso in B1. Il reparto delle centrali è arricchito da Alessia Pegorer, ex Smeralda Ossi, e Sofia Lauri. Altri volti nuovi le schiacciatrici Martina Otta e Beatrice Faccini, in B2 con Vibo Valentia e Pavia, e la diciottenne Ilaria Lauri.

Immutata la filosofia del presidente della Smeralda Ossi Angelino Cau e del coach Alberto Baldereschi. Salvezza tranquilla e giovani da valorizzare. Squadra rinnovata, a partire dalla rientrante Carla Canali dopo una stagione a San Lucido, in B2. Stessa categoria per Giorgia Micelli e Olimpia Merler. Due giocatrici sarde, Beatrice Moro dal Volley Nuoro, e Irene Bellu, ex Junior Sassari. Completa la rosa Irene Amenta.

Tanta curiosità per il Quadrifoglio Porto Torres al debutto in un campionato nazionale. Il coach Gianni Nuvoli conferma la squadra che ha vinto la serie C, rinforzata da Beatrice Aita e Valeria Pegorer, provenienti da La Smeralda Ossi, dalla palleggiatrice ex Garlasco Gulia Pizzocaro e dalla promessa algherese Melissa Fadda (2009).

Serie B maschile

Non ci sono promozioni dirette, le prime due ai playoff, retrocedono in quattro.

La matricola Vega Volley Dolianova punta a un campionato onorevole, con la salvezza primo obiettivo, ma i rinforzi suggeriscono altro. Marco Locci, confermato in panchina, ritrova Sideri e Cristiano, un passato recente a Sarroch, che saranno affiancati da due giocatori provenienti dal Cus Cagliari in Serie A3. Lo schiacciatore polacco Slowomir Busch e il palleggiatore Victor Zivojinovic. Conoscono la categoria Matteo Ciccarelli, Nicola Bullita e Davide Cogodi, ex Stella Azzurra Sestu. Dalla serie C del Cus proviene il libero Alex Nocco, Andrea Deriu è promosso dal settore giovanile.

RIPRODUZIONE RISERVATA