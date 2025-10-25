«Vedrò Putin solo se l’intesa è certa» 

Washington. «Non vedrò Putin se non c'è la certezza sull'accordo». Donald Trump sembra intenzionato a non lasciare altri margini di colloqui con lo Zar senza avere la sicurezza di portare a casa la fine della guerra. Parla dall'Air Force One che lo porta in Asia, dove vedrà anche il presidente cinese Xi Jinping: «Spero che ci aiuti con Mosca», sottolinea il tycoon, ricordando che Pechino sta riducendo gli acquisti del petrolio russo «in modo significativo», dopo le sanzioni che Washington ha imposto sui giganti petroliferi russi, Lukoil e Rosneft, di cui il Dragone è il maggior acquirente.

L’appuntamento

Un segnale al Cremlino, quello di Trump, mentre l'inviato di Putin a Washington, Kirill Dmitriev, incontrava Steve Witkoff, lanciando nuovi spiragli alla via diplomatica: «Una soluzione è vicina. Un incontro tra i due leader ci sarà, probabilmente più avanti», aveva assicurato l'emissario di Mosca dicendosi convinto che gli sforzi del presidente Usa «avranno successo». Ma gli attacchi russi in Ucraina non si fermano: nella notte i raid hanno causato almeno tre morti e dieci feriti, aggravando un bilancio già pesante.

Attacchi che Kiev rischia di non riuscire a sostenere più, come ha ribadito lo stesso Volodymyr Zelensky agli europei. Invocando l'uso dei beni russi congelati, su cui l'Ue sta cercando una soluzione. Un dossier che starebbe esaminando anche la Casa Bianca, avviando un confronto interno per valutare l'uso dei frozen asset per sostenere l'Ucraina. Ma a Washington si studia anche un'altra mossa: altre misure per fare pressione su Mosca, comprese le sanzioni secondarie.

Se il Congresso approvasse quelle all'esame - che prevedono tariffe fino al 500% per chi acquista petrolio e gas russi - l'impatto potrebbe essere anche maggiore per Putin. Un altro colpo di sponda anche, e soprattutto attraverso la Cina. Ai microfoni di Cnn, Dmitriev - facendo eco alle parole di Putin nei giorni scorsi - ha però minimizzato l'impatto delle sanzioni americane: faranno salire i prezzi della benzina negli Stati Uniti, ha liquidato la questione. Poi ha ribadito la posizione di Mosca: «La Russia vuole una soluzione definitiva. Un cessate il fuoco è temporaneo e può essere violato, oltre a poter rappresentare l'occasione per una parte di rafforzarsi».

Il leader ungherese a Roma

Intanto anche Giorgia Meloni tesse la sua tela nella delicata partita sull'Ucraina. E in questo quadro domani pomeriggio incontrerà Viktor Orban per fare il punto della situazione, anche alla luce della partita delle sanzioni contro il petrolio russo che vede la contrarietà conclamata del leader ungherese, pronto a bloccare qualsiasi iniziativa in tal senso a Bruxelles.

Giorgia Meloni ha in comune con Orban l'idea di non modificare il voto all'unanimità nelle decisioni del Consiglio europeo su questioni considerate sensibili, come la politica estera e la sicurezza comune (vi rientrano anche le decisioni sulle sanzioni, ad esempio). Ma in diverse cancellerie c'è la convinzione che Roma si trovi nella posizione di poter svolgere un ruolo di mediatore nella trattativa che vede da un lato gli Stati Uniti, con Donald Trump deciso a difendere le sanzioni sul petrolio, e dall'altro l'Unione.

Il tema sanzioni è stato affrontato venerdì anche dal tavolo dei Volenterosi, convocato dal premier britannico Keir Starmer: tavolo al quale la premier italiana ha partecipato in videoconferenza. In quella occasione ha confermato l'ancoraggio ad una strategia continentale, sempre però col sostegno degli Stati Uniti. In questa logica ha ribadito la necessità dell'unità tra le due sponde dell'Atlantico per raggiungere il cessate il fuoco in Ucraina, per poi avviare un percorso negoziale serio. Una partita complessa dentro la quale Roma si sta ritagliando un ruolo informale, per intervenire su specifiche questioni che, se risolte, potrebbero aiutare il raggiungimento dell'obiettivo finale, quello della pace.

