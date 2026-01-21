«Vedo una Torres carica» 

Sassari. Un rinforzo in differita. Con onestà Gianmaria Zanandrea ammette: «Ci vorranno altre due-tre settimane di lavoro coi preparatori per essere al meglio. Non vedo l’ora di aiutare la squadra, che comunque ho visto carica».

Del resto il difensore di 26 anni è rimasto quasi un anno fermo ed era svincolato. Il tecnico Greco e tutto lo staff tecnico lo hanno voluto visionare a lungo prima di decidere sull’ingaggio.

Zanandrea spiega: «La prima settimana di allenamenti è andata bene nonostante l’infortunio dell’anno scorso. Questa è la seconda che mi alleno con la squadra e le sensazioni sono buone, le gambe rispondono».

Esperienza

Giocatore che dalla sua ha esperienza di Serie C (Legnago Salus, Mantova, Piacenza e Avellino) con una spruzzata di Serie B (11 gare e un gol a Perugia) e soprattutto le caratteristiche tattiche ideali per rimpiazzare Mario Mercadante, andato a Casarano.

«Il mio ruolo è braccetto a sinistra nella difesa a tre», sottolinea, «mentre nella difesa a quattro ho fatto sia il centrale sia il terzino sinistro».

Difensore mancino

Il neo rossoblù è ben impressionato dall’accoglienza e dall’ambiente: «Ho trovato una squadra che ha un bel mix tra giovani e giocatori esperti. Il tecnico ha grandi idee di gioco, la squadra è carica. Non ho seguito il girone d’andata ma in quello di ritorno la squadra l’ho vista bene. Certo, la Serie C è un campionato difficile, soprattutto se inizi male, ma sono fiducioso». Compagno di squadra del portiere Zaccagno nel Perugia, Zanandrea aggiunge: «Gli altri giocatori li avevo affrontati da avversario. Mi hanno accolto bene».

Altre ipotesi

Finora è l’unico volto nuovo, ma la Torres continua a cercare un altro difensore e una punta sperando soprattutto negli ultimi giorni di mercato, quando si aprono prospettive interessanti e spesso inedite. Tra i rumors l’arrivo in prestito dalla Juve Stabia del difensore Matteo Baldi, classe 2002, che a differenza di Zanandrea è utilizzabile a destra.

