«Vedo i quartesi impoverirsi» 

È passato un anno da quando le reliquie di Sant’Elena erano arrivate in città da Venezia dove sono custodite da oltre ottocento anni. E ieri in occasione della festa della Patrona, è stata inaugurata una lastra di marmo, affissa su un muro all’ingresso della basilica, che ricorda quel momento di fede indimenticabile per i quartesi e non solo.

Indimenticabile soprattutto per il parroco don Alfredo Fadda che in questo 2025, ad ottobre, festeggia i 15 anni alla guida della chiesa di Sant’Elena, diventata ufficialmente basilica nel 2007.

«Sono stati quindici anni intensi, in cui ho visto la città e le persone cambiare» dice il sacerdote, «ma uno dei momenti più belli ed emozionanti è stato certamente l’arrivo delle reliquie della nostra patrona. Un momento anche molto impegnativo per via di tutta l’organizzazione che si è portato dietro».

La prima volta

Quando è arrivato per la prima volta 15 anni fa se lo ricorda bene. «Ricordo la trepidazione e la paura perché stavo entrando in un giardino ben coltivato con tantissime attività. Io arrivavo dalla parrocchia della Madonna della strada di Mulinu Becciu dove sono stato sei anni, fino a quando l’allora arcivescovo Mani mi chiamò a guidare la basilica».

Nella memoria scorrono 15 anni, «di grande lavoro, ma per fortuna ho potuto fare affidamento su tanti collaboratori, senza di loro non avrei potuto portare avanti la mia missione di parroco».

Povertà in crescita

E a differenza di altre parrocchie che hanno subito un evidente calo di fedeli alle celebrazioni, quella di Sant’Elena sembra non accusare questo problema. «Magari un calo fisiologico c’è stato anche qui», aggiunge don Fadda, «ma è comunque impercettibile. Qui ci sono tante celebrazioni e anche alle messe dei giorni feriali, non si scende mai sotto le ottanta persone che partecipano». E in questi 15 anni don Fadda ha visto la città cambiare, «soprattutto per quanto riguarda la povertà. Sono sempre di più le persone che chiedono aiuto anche solo per comprare una bombola o per pagare le bollette. Per fortuna abbiamo la Caritas e le Conferenze vincenziane che fanno un gran lavoro per andare incontro a tante persone bisognose cominciando al preparare i pacchi di viveri che vengono distribuiti regolarmente». Povertà che nasce «soprattutto dalla mancanza di lavoro, tanti che lo hanno perso, altri che non riescono a trovarlo. Lo vediamo anche dal calo delle offerte della messa che da quando sono arrivato ad oggi è stato consistente . Dove ancora ci sono soldi si spendono per la propria famiglia».

Nei giorni scorsi don Alfredo ha festeggiato i 75 anni ma di andare in pensione non ha nessuna intenzione. «Finché il vescovo mi lascia io non me ne vado» dice. «E quello che mi auguro per tutti e che mi renderebbe davvero felice è che trovino una fede più grande».

