Vedetta anticendio, a processo 

«Quelle croci ritrovate a giugno del 2020, all’inizio della campagna antincendio, erano state sottovalutate. Pensavano a segnali per pellegrini». Erano state ritrovate una a Pratosardo, vicina al cantiere forestale di Pedra Longa, l’altra nella base della Forestale di Farcana. Ma per l’ispettore della Forestale Giuseppe Salvatore Nieddu assunsero un significato diverso quando «a luglio ci furono diversi incendi a Pratosardo e nella pineta Ugolio. Facemmo delle verifiche sulle squadre di Forestas che operarono in quella zona e restringemmo il campo». Il racconto è stato fatto ieri nel processo che a Nuoro vede a giudizio con le accuse di minacce, truffa e interruzione di pubblico servizio Pietro Paolo Redento Mura, Antonio Biagioli, Giuseppe Ruiu e Salvatore Soddu, difesi dagli avvocati Giuseppe Malandrino e Mario Silvestro Pittalis. La Forestale scoprì che la vedetta antincendio dell’Ortobene, il 20 settembre alle 13.30 non era presidiata. «Non vedemmo nessuno, dopo mezz’ora quando andai via - ha detto Nieddu - notai in un chiosco un addetto di Forestas, la casupola è senza cucina o bagno», ha precisato. Assenze anche nella postazione antincendio di Capparedda, emerse in un dialogo intercettato su cui le difese hanno sollevato l’eccezione di inutilizzabilità. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA