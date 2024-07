Vedere i film col linguaggio dei segni  

Dopo i seminari psico-pedagogici, proseguono le iniziative del progetto “Segniamo la scuola in Lis” ideato dalla paritaria salesiana Monumento ai Caduti.

Stavolta riguardano la proiezione di film, la cui presentazione verrà tradotta nel linguaggio dei segni per le persone sordomute e durante tutta la durata saranno garantiti i sottotitoli. Appuntamento domani, mercoledì 10 luglio, alle 18 nel salone della scuola salesiana in via del Redentore.

All'ampio progetto, compresi quindi i seminari, che ha preso il via nel corso dell'anno scolastico appena conclusosi, si sono unite anche le altre paritarie Nostra Signora della Mercede e Casa del Fanciullo. Si avvale di un finanziamento della Regione. Lo scopo è garantire l’inclusione degli studenti e, in generale, delle persone con disabilità uditive.

L'ingresso all'evento di domani, come gli altri previsti prossimamente nell’ambito del progetto, è gratuito e aperto a tutti.

