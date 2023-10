Vecino è una sicurezza: Lazio ok 

Lazio 3

Atalanta 2

Lazio (4-3-3) : Provedel 6; Marusic 6, Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 6; Guendouzi 6.5 (19’ st Kamada 6), Rovella 6 (32’ st Cataldi sv), Luis Alberto 6.5 (11’ st Vecino 7); Felipe Anderson 6 (32’ st Isaksen sv), Castellanos 7.5, Zaccagni 6 (11’ st Pedro 6.5). In panchina: Sepe, Mandas, Patric, Pellegrini, Gila, Lazzari, Basic. Allenatore Sarri 7.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso 6; Djimsiti 5.5, Scalvini 5.5, Kolasinac 7; Zappacosta 5.5 (36’ st Bakker sv), de Roon 6, Ederson 7, Ruggeri 6.5 (36’ st Holm sv); Pasalic 5.5 (1’ st Koopmeiners 6.5); De Ketelaere 5.5 (25’ st Muriel 6), Scamacca 5.5 (15’ st Lookman 6.5). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Palomino, Zortea, Adopo, Hateboer, Miranchuk. Allenatore Gasperini 6.

Arbitro : Orsato di Schio 6.

Reti : 5’ pt De Ketelaere (aut.), 11’ pt Castellanos, 33’ pt Ederson, 18’ st Kolasinac, 38’ st Vecino.

Note : espulso al 41’ st Sarri per proteste. Ammoniti: Ruggeri, Vecino. Angoli: 4-6. Recupero: 3’ pt; 5’ st.

Roma. La Lazio batte 3-2 l’Atalanta in casa e smuove classifica e certezze, trovando la terza vittoria in campionato e soprattutto segnali di crescita dopo un avvio altalenante. Non solo i tre punti, insomma, ma una prestazione di gioco e carattere, contro un’Atalanta capace di rimontare i due gol di svantaggio, e forse paga sul 2-2, complici anche stanchezze di coppa e turn over. All’Olimpico si è ammirata la squadra che l’anno scorso aveva saputo conquistare il secondo posto esprimendo un calcio tra i migliori in Italia. Contro la Dea, la creatura di Sarri ha infatti rispolverato un gioco fatto di fraseggi veloci, verticalizzazioni improvvise e soprattutto tanta intensità, in difesa e in attacco. L’atteggiamento passivo visto molto spesso in questo primo scorcio di stagione ha lasciato il posto alla spavalderia tecnico-tattica; aver dato fiducia ad alcuni nuovi acquisti si è rivelato fondamentale per questa trasformazione. La scelta di Sarri di puntare su Rovella regista dal primo minuto ha pagato, perché l’ex Monza, con la sua sicurezza, palla al piede, ha permesso di Luis Alberto di essere più libero di inventare. Bene anche Guendouzi, prezioso in mediana, e soprattutto Valentin Castellanos, che non ha fatto rimpiangere l’assente Immobile, con gol e assist.

I commenti

«L’impatto di Vecino? Lui se l’hai in rosa è un assegno circolare, arriva un momento della stagione in cui passare all’incasso. Quando sta bene è un giocatore affidabile». Così Maurizio Sarri, mister della Lazio, parlando dell’ingresso dell’uruguagio, decisivo per la vittoria sull’Atalanta. «Abbiamo fatto i primi dieci minuti di altissimo livello, dispiace perché il risultato poteva essere più rotondo - ha detto Sarri - L'obiettivo primario oggi era la sopravvivenza, perché in mezzo al campo c’erano 50 gradi. Poi i cambi ci hanno dato vigore e abbiamo fatto bene gli ultimi 20 minuti».

