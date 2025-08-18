Vecchioni a Cagliari «La mia gioventù nell’Isola senza Vip» 

Il primo amore non si scorda mai. Sarà per questo che per l’unica data sarda di “Tra il silenzio e il tuono tour”, venerdì 29 agosto a Cagliari, Roberto Vecchioni ha scelto la città che nel 1977 ha ospitato il suo primo concerto in Sardegna.

«Da allora ci sono tornato miliardi di volte», ricorda il cantautore milanese, che si esibirà alla MusiCA Arena. «La prima in vacanza, invece, risale al ’62, nel nord dell’Isola, quando la Costa Smeralda non esisteva», aggiunge poi il Professore, che nel live di Cagliari, organizzato da Patagonia Pictures e prodotto da DM Produzioni, sarà accompagnato dalla band storica formata da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). «Avevo 18 anni, ero venuto con un gruppo di amici: dormivamo in tenda, e siccome non avevamo soldi per pagarci il soggiorno pescavamo e vendevamo il pesce all’unico albergo che c’era a Palau». Da allora è passato qualche anno, e Vecchioni è diventato uno degli artisti italiani più amati.

A Cagliari il cantante e paroliere, ma anche scrittore e insegnante, proporrà successi intramontabili – “Samarcanda”, “Sogna, ragazzo, sogna”, “Chiamami ancora amore”, “El Bandolero Stanco”, “Luci a San Siro” – e brani dell’ultimo disco (“L’infinito”), in uno spettacolo che prende spunto dall’omonimo libro, il suo romanzo più intimo pubblicato lo scorso anno, in cui “il prof” intreccia letteratura, filosofia e cinema.

Passaggio obbligato?

«La verità è che il libro è andato veramente molto bene, un colpo di fortuna incredibile, per cui mi sono chiesto se non fosse il caso di riproporre in musica lo stesso concetto, del vivere contemporaneamente dentro di sé, per se stessi, che nel titolo è “il silenzio”, e fuori da sé, rapportandosi con gli altri, che è “il tuono”, il confronto, che a volte può diventare battaglia. Sarà uno spettacolo di canti, immagini e monologhi».

A proposito di confronto: le piacciono i cantanti di oggi?

«C’è molta roba buona, considerato che sono cambiati i tempi e che la musica è il riflesso di ciò che stiamo vivendo: al di là del rap o della trap, quello che dicono i ragazzi oggi è dettato dal disagio che vivono. Mi piace che ci siano moltissimi generi, non come ai miei tempi: negli anni ’70 si cantava alla Guccini, mentre adesso ognuno ha il suo stile. E poi apprezzo molto la padronanza dell’italiano, anche se a volte il testo non si capisce perché si fa troppa confusione quando si canta».

Mai pensato a una collaborazione con uno di loro?

«Probabilmente succederà. Ne ho in mente quattro o cinque, Willie Peyote, che è un mio amico, Alfa e Achille Lauro, e le donne soprattutto, che sono bravissime: Noemi e Annalisa, che conosco benissimo, e quelle di Caterina Caselli, che sono sempre belle misteriose. Diciamo che per il prossimo disco terrò presente la natura e il modo di essere dei rapper melodici».

Artisti incompresi, invece, ne vede?

«Brunori Sas ha meno successo di quel che meriterebbe, come Simone Cristicchi. In passato è capitato ad Alberto Fortis, che a me piaceva tantissimo, e non è una questione di voce, perché per essere artisti non c’è bisogno di una grande voce. Bisogna colpire, tocca inventare un genere, come ha fatto Paolo Conte, che non è che sapesse proprio cantare, però ha inventato il jazz leggero, e Jovanotti: i rapper melodici sono una sua derivazione. Certo, il suo rap era buonissimo, mentre oggi è cattivissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA