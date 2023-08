Vecchio ponte arrugginito, urgenti i lavori 

Ci sono molte ruggini, tra il vecchio ponte della Scafa sul precedente tracciato della Statale 195 a Giorgino e la sicurezza di chi lo percorre a bordo di un veicolo. E si vedono, quei segni di corrosione, a occhio nudo: ogni pilone di sostegno del vecchio ponte, percorso fino a diversi decenni fa da tutto il traffico da e per la costa di Capoterra e Pula, ha perso quasi interamente la colorazione bianca perché la ruggine si è “mangiata” la vernice. E non solo quella, ovviamente. E ora l’Anas, che di quel ponte è proprietaria, ha deciso di metterci mano in modo radicale: nel primo progetto c’è l’ipotesi che sia smontato, rimesso a nuovo e rimontato là dove si trova. E per il traffico locale, certo non quello dell’epoca in cui era l’unica via verso la costa dopo aver fiancheggiato la vecchia 195 a fianco al mare di Giorgino, ci saranno alternative.

Il progetto

Di proprietà dell’Azienda nazionale strade e autostrade malgrado ricada nell’area del porto, dove invece “regna” l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, per il vecchio ponte della Scafa è in arrivo un’intensa attività di manutenzione. È prossima, ma ancora non si conosce una data ufficiale. Di certo, c’è che i lavori saranno in profondità: il progetto dell’Anas, se sarà confermato, prevede che ogni singolo pezzo debba essere smontato e ricollocato al suo posto.

L’alternativa

Sarebbe un lavoro non certo di poche settimane, nell’unica via d’accesso ai cantieri per le barche e alla sede della Capitaneria di porto, che certo non possono rimanere irraggiungibili. Così, nel progetto dell’Anas è stato inserito un altro ponte più piccolo, del tutto provvisorio, da realizzare a quota più bassa verso la città, a poca distanza dal Mercato ittico. Tutto il traffico dei mezzi a motore dovrà essere deviato lì fino a quando il vecchio (e glorioso) ponte della Scafa non sarà rimesso in sesto e poi rimontato pezzo per pezzo. I lavori sono ovviamente di competenza dell’Anas, ma hanno richiesto un accordo con l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, il cui presidente Massimo Deiana ha dato un assenso immediato al nuovo-vecchio ponte della Scafa.

Maggiore sensibilità

L’attenzione per questo tipo di strutture stradali, in Italia, è notevolmente aumentata e non poteva che essere così, dopo la tragedia causata dal crollo del ponte sul Polcevera a Genova il 14 agosto del 2018: una sciagura perfettamente evitabile, se la società Autostrade per l’Italia avesse eseguito le manutenzioni che erano urgenti in modo evidente da tempo, ma il cantiere non fu mai aperto. Quella colpevole trascuratezza costò 43 morti e 566 sfollati.

