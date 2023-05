«Vecchio? Più esperto di tutti» 

Washington. «Sono la persona con più esperienza di chiunque altro si sia mai candidato». Nella prima intervista dall'annuncio che correrà per un secondo mandato alla Casa Bianca, Joe Biden rivendica che quello che i suoi avversari repubblicani, ma anche gran parte dell'elettorato democratico, considera un limite – cioè l’età - è in realtà il suo asso nella manica. «Ho acquisito una straordinaria saggezza e ne so di più della maggioranza delle persone. Ho dimostrato di essere un presidente all'altezza ed efficace», ha risposto all'obiezione della giornalista del network di sinistra Mcnbc che gli ha fatto notare che nessuna azienda al mondo si affiderebbe ad un ceo 82enne, l'età che avrà Biden se sarà rieletto alla Casa Bianca.

L’intervista

Parte dal suo ambizioso programma di infrastrutture e di investimenti, «per riportare le catene di approvvigionamento in America e creare nuovi posti di lavoro», ma anche del figlio Hunter che nei prossimi giorni potrebbe essere incriminato per frodi fiscali e altri reati. «Non ha fatto nulla di male, sono fiero di lui», assicura. Quindi promuove la sua vice, Kamala Harris, colei che alle scorse elezioni gli ha permesso di conquistare il voto di donne e afromericani e che tuttavia in questi primi due anni alla Casa Bianca è apparsa poco convincente. «È davvero molto molto brava. Non ha ricevuto l'attenzione che merita», ha detto Biden della sua numero due. Quando l'intervistatrice gli ricorda che nel video della ricandidatura per il 2024 Harris viene menzionata ben dieci volte mentre quando al suo posto c'era Obama Biden non veniva mai nominato, il presidente risponde che lui e Barack «sono molto amici» ma hanno «uno stile diverso». Infine l'appuntamento più delicato per la politica interna Usa, l'incontro martedì 9 maggio con lo speaker della Camera Kevin McCarthy per discutere sul tetto del debito. «È un uomo onesto», dice Biden del repubblicano, «il problema sono i repubblicani Maga, l'ala più estremista del partito che sostiene Donald Trump, e per restare speaker McCarthy deve accontentarli». Gli Usa rischiano il default dal primo 1 giugno se il Congresso non alzerà o sospenderà il tetto del debito che, dall'inizio degli anni '60 è stato aumentato ben 78 volte.

