Vecchio peschereccio rischia di affondare 

Un’imbarcazione abbandonata nel porto di Calasetta sta suscitando la preoccupazione di pescatori e cittadini. Il vecchio peschereccio che apparteneva a un pescatore deceduto da qualche anno è ormeggiato e inclinato nella banchina.

«Da tre anni c'è questo problema del peschereccio “Renata” - dice Sandro Dessì, consigliere comunale - che sta veramente rischiando di finire a fondo e se ciò dovesse accadere, sarebbe un problema soprattutto dal punto di vista ambientale. Alcuni pescatori hanno recuperato diversi pezzi che rappresentavano un pericolo per la navigazione delle altre imbarcazioni». Diversi i controlli fatti dall’autorità marittima che ha risposto ai diversi solleciti dei pescatori. «Sino a questo momento non si capisce chi debba provvedere alla rimozione del relitto che se dovesse continuare a a deteriorarsi, potrebbe compromettere non solo la sicurezza per la navigazione, sia per i pescherecci e sia per il traghetto passeggeri che proprio in questo spazio ormeggia e fa manovra, ma anche l’ambiente marino di questa zona del porto - conclude Sandro Dessì - non sappiamo infatti se il motore contiene ancora olio e carburante». Priorità assoluta quindi, toglierla dal mare e demolire ciò che resta dello scafo. Un’operazione da decine di migliaia di euro che al momento nessuno è in grado di sostenere.

RIPRODUZIONE RISERVATA