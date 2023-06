Vecchio peschereccio affonda al porticciolo 

Da terra si vede soltanto la sommità della cabina. Il resto del peschereccio è giù nei fondali del porticciolo di Torregrande. L’imbarcazione, di proprietà di un pescatore di Cabras, è affondata lunedì notte e già dalla mattinata di ieri sono scattate le operazioni per la messa in sicurezza e per evitare qualsiasi tipo di inquinamento in mare.

L’allarme è scattato alle prime luci dell’alba, immediato l’intervento degli uomini della Capitaneria di porto di Oristano e della società Tharros marittima, che si occupa della tutela ambientale: gli operatori hanno sistemato subito le barriere galleggianti intorno alla barca e le barriere per assorbire oli, idrocarburi e gasolio.

Nei prossimi giorni il peschereccio sarà sollevato e portato fuori dall’acqua con l'ausilio di una gru di una società specializzata. Nel frattempo vanno avanti gli accertamenti della Capitaneria di porto per risalire alle cause che hanno provocato l’incidente dell’altra notte. Secondo una prima ipotesi la manutenzione insufficiente unita al maltempo degli ultimi giorni potrebbe aver peggiorato le condizioni della vecchia barca: potrebbe essersi aperta una falla che ha determinato l’affondamento; ma solo quando il natante sarà portato a terra si potrà stabilire con certezza cosa è realmente accaduto. Le indagini al momento sono ancora in corso.

