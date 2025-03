Vecchio muro pericolante in pieno centro  

Pedoni a rischio in via dell’Oratorio, a pochi passi dalla basilica di Sant’Elena. E questa volta la colpa non è delle buche sull’asfalto né dei marciapiedi con le mattonelle traballanti, ma del muro in mattoni rossi crudi di una vecchia abitazione che rischia di crollare sulla strada.

Lo stato di degrado è evidente ma per fortuna almeno di recente, non si sono verificate cadute di calcinacci che hanno costretto all’intervento dei vigili del fuoco. Ma basta guardare l’abitazione per rendersi conto dei pericoli. la stessa situazione del muro delle ex distillerie Capra dalla parte di via Santa Maria che si era già sfaldato in precedenti occasioni e che, in attesa dei progetti di recuperò già avviati, continua a incutere paura tra i residenti e i cittadini che si trovano a passare da quelle parti.Sono ancora numerose le vecchie case in ladiri nel centro storico, abbandonate a se stesse spesso per via di eredi che non riescono a mettersi d’accordo sulle vendite.

