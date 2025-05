Vecchio Municipio, in mostra le opere dell’artista quasi cieco 

Nelle stanze del municipio vecchio ci sono tutti, uno accanto all’altro: Nivola e Sciola, Emilio Lussu, Antonio Gramsci e Peppino Impastato, Fra Nazareno e Don Andrea Gallo con l’immancabile sigaro, Sergio Atzeni, Grazia Deledda e Montanaru e tanti altri ancora, tutti in posa, sguardo ed espressione inconfondibili impressi nell’argilla grazie alla bravura di chi li ha riprodotti ad occhi chiusi .

“Sculturas de lacinu”: mezzi busti in ceramica in mostra fino a domani (dalle 11.30 alle 13.30): Antonino Ruggeri, artista ipovedente, conosciuto per le sculture in pietra che abbelliscono molte città, espone per la prima volta le sue creazioni d’argilla: «Mi sono approcciato all’argilla nel 2015, già scolpivo pietra, legno, ossidiana, la mia arte nasce dal nulla, sono un autodidatta».

Ferroviere in pensione, a 46 anni scoprì di avere una patologia che gli avrebbe compromesso la vista: «M hanno sempre detto che in cielo ci sono le stelle, non le ho mai viste».

Oggi Antonino Ruggeri , a 79 anni, continua a creare: «Non sono il tipo che si abbatte. Paura? Per niente, affronto la realtà. Oggi il mio campo visivo è ridotto al minimo, questo minimo spero rimanga».Ruggeri accoglie il visitatore, racconta il suo lavoro e, con i polpastrelli, segue la linea degli occhi delle sue opere. (a. cad.)

