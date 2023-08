Vecchio hotel senza custode, vandali padroni 

Per anni, durante la proprietà della Regione, un custode ha evitato che l’ex albergo Esit, simbolo della rinascita del turismo sul monte Ortobene, fosse preda delle scorribande dei vandali, e solo il tempo ha segnato la struttura che oggi è invece in balia della devastazione e dello scempio di incivili.

Da quando l’amministrazione comunale di Nuoro ha rilevato dalla Regione ad un prezzo simbolico la struttura, il custode ha abbandonato il palazzo senza le necessarie precauzioni e la vigilanza.

Così, da settimane la struttura di diversi piani ancora piena di alcune suppellettili dei tempi d’oro è al centro delle scorribande di teppisti, che non si limitano a introdursi all’interno, ma hanno iniziato un’opera di vandalizzazione con la rottura dei vetri e non solo.

Un po’ com’era successo nell’ex centro per l’impiego di via Ballero dove la struttura, tornata in mano all’amministrazione, è stata dimenticata ed è finita in mano ai vandali che avevano appiccato anche il fuoco all’interno. Un rischio da non sottovalutare nemmeno all’Ortobene, e nello stabile dell’ex Eisit, dove però vista la vetustà della struttura e il contesto che la circonda le conseguenze potrebbero essere pericolosissime.

