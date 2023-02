Vecchio faro meta più costosa per gli sposi 

La crescente richiesta delle perle naturalistiche da parte dei futuri sposi per allestire il rito del matrimonio civile ha spinto la Giunta comunale di Siniscola a deliberare le tariffe da applicare per il festoso servizio fuori dalle mura municipali. Per i residenti, se la cerimonia nuziale davanti all’ufficiale civile viene richiesta in orario di apertura degli uffici municipali, resta sempre completamente gratuita. Nel caso in cui si richieda il rito in orari diversi la presenza dell’ufficiale civile diventa onerosa, anche per i residenti: pagano 100 euro.

Il sito più prestigioso e anche ambito dai futuri sposi è il vecchio faro di Punta Artora. Non a caso qui viene applicata (ai non residenti) la tariffa più alta che è fissata sempre in 700 euro. Prezzo questo che naturalmente corrisponde alla particolare suggestione della location, posizionata in sommità di un promontorio che fa da balcone naturale, da cui è possibile godere di uno sfondo mozzafiato che sovrasta l’intero litorale di Capo Comino.

Le altre tariffe applicate sono le seguenti: piazza del Mercato con 100 euro da versare in orario uffici e 150 nei fuori orario, l’ex casello del genio civile di La Caletta 200 e 300 euro, l’ex palazzo municipale di via Sassari 100 e 150, la casa del Parco di via Piemonte 200 e 250, l’ufficio portuale di La Caletta 150 e 200, la Torre aragonese di Santa Lucia 250 e 300, i locali del Ceas a Santa Lucia 100 e 150, tutte le spiagge 300 e 350, il molo di Capo Comino 350 e 400.

RIPRODUZIONE RISERVATA