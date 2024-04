Vecchio capannone in fiamme, paura nella zona industriale 

Un incendio ha distrutto nel primo pomeriggio di ieri un vecchio capannone di proprietà dell’Emporio Ventura, la società che gestisce il popolare bazar della centralissima piazza Italia a Sant’Antioco.

Distrutto dalle fiamme uno dei due capannoni ubicati nella zona industriale alla periferia della città. Provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia che sono riusciti ad evitare che le fiamme prendessero il sopravvento e potessero distruggere anche l’altro capannone, quello nuovo, usato come deposito delle merci e degli arredi che l’Empori Ventura vende. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Carbonia e una pattuglia del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che ha costatato la natura colposa dell’incendio, scaturito a seguito di una operazione di pulizia delle sterpaglie che circondavano la struttura andata a fuoco assieme a diverse cataste e materiale legnoso depositato nel terreno. Il vento di scirocco particolarmente intenso, ha agevolato l’azione delle fiamme, che hanno reso l’aria acre e irrespirabile. L’azione di bonifica è andata avanti per diverse ore a causa della presenza di materiali particolarmente infiammabili. L’Assosulcis protezione civile è intervenuta per il rifornimento dell’acqua indispensabile per poter avere ragione delle fiamme. I danni sono ingenti.

