Vecchio Borgo impietoso con un Tonara in crisi 

Vecchio B. S. Elia 5

Tonara 0

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3) : Santilli, Fofana, Pinna, Carrilho (45’ pt Limbardi), Cara (30’ st Melis), Vieira, Ferrer (24’ pt G. Murgia), S. Murgia, Mastropietro, Ataldi (26’ st Caddeu), Sylla (23’ pt Ghiani). In panchina Porceddu, Martinez, Siddi, Scano. Allenatore Murgia.

Tonara (4-4-2) : Sy Abdoul, Sulis (23’ pt Lafnine), Floris, Carboni (19’ st G. Murru), Gavrila, Maccioni (38’ st M. Poddie), E. Poddie, Riggeri, Noli, Casula (44’ st Deiana), Trogu. In panchina Medde, Brodu, A. Murru, Succu. Allenatore Pia.

Reti : pt 35’ Mastropietro; st 5’ e 22’ Ataldi, 29’ e 40’ S. Murgia.

Arbitro : Dascola da Cagliari.

Sinnai. Il Vecchio Borgo Sant’Elia travolge il Tonara per 5-0 in una gara segnata in avvio da un infortunio pericoloso: dopo pochi minuti Sulis e Silla si scontrano violentemente alla testa e sono entrambi costretti a lasciare il campo dopo l’immediato intervento dei medici.

Il match riparte e al 35’ Mastropietro sblocca il risultato. Nella ripresa, dopo appena cinque minuti, uno schema su calcio d’angolo libera Ataldi per il 2-0. Lo stesso Ataldi sigla la sua doppietta personale al 22’ sfruttando un rinvio di Santilli. Al 29’ il giovanissimo Stefano Murgia cala il poker e, a cinque minuti dalla fine, trova anche lui la doppietta personale.

