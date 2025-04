Vecchietto in fuga dopo l’incidente: auto sequestrata 

È sempre più delicata la posizione del pensionato arzachenese di 85 anni accusato di avere investito e ucciso il turista svizzero tedesco Thomas Kurt. I carabinieri hanno posto sotto sequestro la Renault Clio dell’anziano e la Ferrari 308 Gts della vittima. Il pensionato sostiene di non essersi accorto di avere investito Kurt mentre si trovava sulla Provinciale 59, nei pressi di Cannigione. La vittima era appena scesa dalla sua Ferrari e si trovava a bordo strada. La Renault Clio del pensionato, indagato per omicidio colposo, ha il parabrezza (nel lato passeggero) sfondato. Da questa circostanza si deduce che l’impatto con la vittima è stato fortissimo. I carabinieri hanno anche rilevato i segni dell’urto della Clio con la fiancata della Ferrari. Il pensionato, difeso dagli avvocati Ezia e Gianmario Orecchioni, non cambia di una virgola la sua posizione. Sostiene di non essersi accorto della presenza di Kurt e dell’impatto. Non è escluso che l’anziano arzachenese si sia allontanato senza prestare soccorso per questa ragione.

Resta però da spiegare come mai sia rientrato nella sua abitazione con il parabrezza dell’auto rotto. I carabinieri di Arzachena avrebbero già sentito due testimoni oculari dell’incidente.

