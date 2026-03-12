«Vecchie o mancanti, riqualificare le pensiline dei mezzi pubblici» 

L’obiettivo, dice Stefania Loi, consigliera comunale di FdI, è «la riqualificazione e la messa in sicurezza delle pensiline e delle fermate del trasporto pubblico nel territorio di Cagliari». Nasce da qui l’ordine del giorno depositato a Palazzo Bacaredda. «Le fermate e le pensiline», sottolinea Stefania Loi, «non sono un semplice elemento di arredo urbano, ma rappresentano il primo punto di contatto tra il cittadino e il sistema della mobilità pubblica. Anche da questi dettagli si misura la qualità dei servizi che una città è in grado di offrire». «In diverse zone di Cagliari», dice ancora, «si registrano fermate prive di pensilina, strutture deteriorate o condizioni di attesa che non garantiscono un adeguato riparo dal sole e dalla pioggia, con evidenti disagi per gli utenti che ogni giorno utilizzano autobus e metropolitana di superficie. Per questo motivo, la richiesta all’amministrazione comunale è di avviare una mappatura aggiornata delle fermate presenti nel territorio. Se vogliamo davvero incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico», conclude, «dobbiamo partire dalle condizioni concrete di chi lo utilizza ogni giorno. Non possiamo chiedere ai cittadini di lasciare l’auto a casa e poi costringerli ad aspettare l’autobus sotto il sole d’estate o sotto la pioggia d’inverno».

