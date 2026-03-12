VaiOnline
L’appello.
13 marzo 2026 alle 00:39

«Vecchie o mancanti, riqualificare le pensiline dei mezzi pubblici» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’obiettivo, dice Stefania Loi, consigliera comunale di FdI, è «la riqualificazione e la messa in sicurezza delle pensiline e delle fermate del trasporto pubblico nel territorio di Cagliari». Nasce da qui l’ordine del giorno depositato a Palazzo Bacaredda. «Le fermate e le pensiline», sottolinea Stefania Loi, «non sono un semplice elemento di arredo urbano, ma rappresentano il primo punto di contatto tra il cittadino e il sistema della mobilità pubblica. Anche da questi dettagli si misura la qualità dei servizi che una città è in grado di offrire». «In diverse zone di Cagliari», dice ancora, «si registrano fermate prive di pensilina, strutture deteriorate o condizioni di attesa che non garantiscono un adeguato riparo dal sole e dalla pioggia, con evidenti disagi per gli utenti che ogni giorno utilizzano autobus e metropolitana di superficie. Per questo motivo, la richiesta all’amministrazione comunale è di avviare una mappatura aggiornata delle fermate presenti nel territorio. Se vogliamo davvero incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico», conclude, «dobbiamo partire dalle condizioni concrete di chi lo utilizza ogni giorno. Non possiamo chiedere ai cittadini di lasciare l’auto a casa e poi costringerli ad aspettare l’autobus sotto il sole d’estate o sotto la pioggia d’inverno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 