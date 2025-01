Vecchie multe addio, c’è il digitale 

Multe digitali e cartelli stradali a led fotovoltaico: il Comune di Arbus si adegua ai tempi. La Polizia locale è al lavoro su due progetti: stop alle contravvenzioni cartacee infilate sotto il tergicristallo e compilate a penna, da ora in poi le multe saranno digitali. E poi c'è la messa in sicurezza con segnaletica a led lungo la via Fratellanza Operaia, la circonvallazione del paese, la strada più trafficata in assoluto. E il coordinatore del servizio, Giovanni Steri, rileva un terzo impegno: «Stiamo recuperando l’evasione delle multe, alta sulla Costa Verde, dove i furbetti sono tanti e arrivano da tutta Europa».

Gli interventi

La mancata sicurezza della circonvallazione è arrivata sui banchi del Consiglio con un’interrogazione della minoranza. «Dopo una recente denuncia dei cittadini in merito alla velocità dei mezzi – ha detto l’assessora alla Viabilità, Sara Vacca – e il sopralluogo dei nostri agenti, la situazione è migliorata. Innanzitutto il limite di velocità a 30 chilometri l’ora frena l’acceleratore, potenziata la segnaletica verticale e negli incroci a raso, dove si verificano incidenti, per fortuna non gravi, installati i corpi luminosi a energia solare, in abbinamento agli “occhi di gatto”. Purtroppo – ha concluso Vacca – la strada soffre di errori progettuali, in alcuni tratti è stretta, in altri con eccessiva pendenza, mancano marciapiedi e parcheggi per le attività commerciali». Comunque sia, la consigliera di minoranza, Anita Tatti, prima firmataria dell’interrogazione ha detto: «Sono soddisfatta della risposta».

Stop allla carta

Il passaggio dal cartaceo al digitale è scritto in una recente delibera di Giunta: «La modernizzazione di tutto il ciclo di lavorazione dei verbali al Codice della strada nasce con l’obiettivo di ottimizzare il lavoro del personale, in relazione alle carenze di organico. Si parte con lo snellimento delle procedure burocratiche e della riduzione dei costi». E Steri, coordinatore del servizio, ha imboccato già la via che elimina la multa dal cruscotto delle auto. «La procedura – ricorda – è semplice, tramite l’uso del tablet si scaricano i dati del mezzo, per lo più parcheggiato in divieto di sosta, e in tempo reale si trasferiscono nel sistema informatico del servizio. Tagliati così i tempi d’inserimento a mano che comportava ore di lavoro e spreco di carta. Non solo, sarà più facile raggiungere l’automobilista in qualsiasi località si trovi».

I numeri

A conti fatti, ogni anno le multe sul vasto territorio, in particolare sula Costa Verde, sono in pochi a pagarle. Gli ultimi dati inseriti in una variazione di bilancio sono riferiti a un segno meno 150mila euro degli anni 2019-2020, circa tremila evasori. «Il numero delle sanzioni – conclude Steri – è proporzionale al numero degli agenti in servizio. Lo scorso anno eravamo in quattro e impegnati a Torre dei Corsari, pertanto trascurando il resto del litorale. Per gli anni in questione eravamo la metà, fra l'altro allora alle prese anche col Covid. Presto avremo un quadro aggiornato al 2024».

