Vecchia stazione, lite sui costi 

L’amministrazione comunale vuole rivitalizzare il centro del paese e in particolare vuole che il cuore della vecchia stazione ferroviaria riprenda a battere. Per questo in Consiglio comunale la maggioranza compatta ha approvato la concessione dei locali in comodato d’uso gratuito all’Unione dei Comuni Terre del Campidano di cui San Gavino Monreale è capofila. Tuttavia non mancano le polemiche: i consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù hanno votato contro perché l’immobile non è di proprietà del Comune ma è stato affidato da Rete ferroviaria italiana (Rfi) a sua volta in comodato d’uso gratuito fino al 2032.

Sotto accusa

Spara a zero il consigliere Stefano Altea: «Solo per il piano terra del vecchio caseggiato dell’ex ferrovia negli ultimi anni sono stati spesi 700mila euro di fondi comunali per concedere il bene ristrutturato a un ente che di fatto non garantirà una presenza costante e numerosa nel plesso. Inoltre – continua Altea – bisogna contare l’esborso enorme per la pulizia del vecchio tracciato che non sta portando alcun beneficio alla comunità ma solo alle ferrovie che sono state esonerate da questo gravoso onere. Il contratto di comodato con le ferrovie è una delle macchie indelebili dell’amministrazione guidata da Carlo Tomasi che dimostra quanta poca lungimiranza abbia contraddistinto il suo operato per quasi 10 anni». La giunta comunale ha approvato un piano di interventi che prevede una spesa di circa due milioni di euro che per il consigliere Nicola Garau è «ingiustificata». Aggiunge Garau: «Tempo fa abbiamo presentato anche un esposto alla Corte dei conti di Cagliari per fare luce su tutti queste spese. L’amministrazione spenderà più di due milioni di euro per riqualificare gli edifici della vecchia stazione mentre rimangono altri edifici di proprietà del Comune chiusi come quello che per anni ha ospitato in piazza Marconi gli uffici della Guardia di Finanza».

La scelta di Tomasi

Ma il sindaco Carlo Tomasi, replica alle accuse mettendo in evidenza anche il valore storico della vecchia stazione: «Il caseggiato che abbiamo ristrutturato era mal ridotto e in condizioni di completo abbandono. Abbiamo fatto dei lavori di manutenzione straordinaria che le Ferrovie non avevano interesse a fare. Ora nei locali troveranno spazio gli uffici dell’Unione dei Comuni e ci sarà anche il protocollo. L’idea della nostra amministrazione è sempre stata quella di portare le persone per rianimare quella zona del paese oggi in parte priva di servizi in seguito allo spostamento della stazione. In questi locali potrebbe essere trasferito anche qualche servizio del Comune di San Gavino». Intanto i commercianti dell’area aspettano, senza troppo entusiasmo, che dalle promesse si passi alla realtà concreta dei fatti: sono passati quasi 16 anni anni dallo spostamento della ferrovia che ha reso periferico quello che era il cuore pulsante dell’economia e della vita sociale del paese. Sarà la volta buona?