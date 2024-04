Vecchia discarica, arriva il conto 

Il nodo che dopo 38 anni viene al pettine è alto quanto un palazzo a 20 piani, valore un milione di euro. È questo il costo che il Comune dovrà sopportare per bonificare un terreno in località “Pauli Mattauri”, ottenuto nel 1986 in concessione da un privato per poter scaricare non più di 180mila metri cubi di rifiuti inerti. Due anni dopo l’area sarebbe dovuta essere sanata ma le condizioni del contratto non sono mai state rispettate da diversi amministrazioni a iniziare da quella di Giorgio Gaviano che firmò quell’accordo e poi da altri otto sindaci e tre commissari fino all’attuale primo cittadino Massimiliano Sanna.

Il verdetto

Il Tribunale, la Corte d’Appello e per finire il Tar hanno sigillato la storia in maniera definitiva mettendo a carico del Comune la bonifica del terreno per una spesa di 864.674 secondo una perizia avvalorata dai giudici del 2005. Dopo 19 anni la spesa tra interessi e spese varie se non è raddoppiata poco ci manca. Il Consiglio comunale nell’ultima riunione di marzo ha approvato il riconoscimento tra i debiti fuori bilancio delle spese legali per 2.918,24. Dopo una serie di chiarimenti quando si è trattato di passare ai voti l’Aula è stata abbandonata dai consiglieri Della Volpe, Federico, Licheri, Locci, Marchi, Marcoli, Giuseppe Obinu, Efisio Sanna e Tatti. Assenti anche Angioi, Daga, Maria Obinu. Votanti 12, favorevoli 12 non sufficienti per dichiarare immediatamente eseguibile la delibera per mancato raggiungimento del quorum necessario.

Corte dei Conti

La segretaria generale Giovanna Solinas Salaris ha dato atto che oltre alla delibera saranno trasmessi alla Corte dei Conti anche gli allegati. Tra questi la relazione dei tre revisori Tiziana Sanna, Carmine Mannea e Marco Atzei che in coda al parere favorevole al riconoscimento del debito aggiungono: «Il Collegio osserva altresì che dall’esame delle suddette sentenze emerge che il Comune, al fine di rispettare l’obbligo di ottemperanza, dovrà sostenere delle spese quantificate nel 2005 in euro 864.674». E ricordano «che qualora i fondi non siano stati stanziati a suo tempo, l’ente dovrà attivare le procedure per il riconoscimento di tale debito fuori bilancio». Il Comune nel ricorso al Tar del proprietario del terreno aveva fatto presente che una sua richiesta di acquistare il terreno era stato respinta e che «la somma per dare ottemperanza alla sentenza avrebbe comportato un esborso enorme anche per il Comune». Obiezioni respinte e visto che il Comune la tirava per le lunghe, il Tar aveva nominato un commissario ad acta per dare corso alla sentenza. In definitiva il Comune dovrà impegnare nel bilancio per bonificare il terreno sicuramente 864 mila euro più gli interessi, oltre un milione di euro. L’operazione passerà sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti per valutare se si tratta o meno di un danno erariale. Nel 1988, allo scadere dei due anni indicati nella concessione, il settore ambiente della Regione aveva effettuato un controllo al termine del quale aveva segnalato al Comune una serie di inadempienze obbligandolo a provvedere e a restituire il terreno bonificato. Nessuna risposta, una causa dopo l’altra e adesso il conto, abbastanza salato.

RIPRODUZIONE RISERVATA