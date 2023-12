Vecchia chiesa, c’è il progetto 

È stato presentato a Orani lo studio finale sulla chiesa di Sant’Andrea, conosciuta come Campusantu vetzu. Al progetto hanno lavorato gli studenti del master in Historic preservation dell’università americana “Notre Dame” di Roma. «Dall’analisi sul monumento è emersa la necessità di alcuni interventi - dice il professor Paolo Vitti -. È stato elaborato un piano a lungo termine: dagli interventi urgenti nell’area degradata sino a una prospettiva della chiesa come elemento di incontro per la comunità». Previsti lavori di restauro e conservazione con la ricostruzione delle parti crollate, della navata e della copertura che deve seguire una fase archeologica, ora assente. «Speriamo di realizzare un progetto comune per preservare il monumento», dicono dall’amministrazione. (g. pit.)

