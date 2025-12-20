Vecchia auto impazzita sulla rotonda 

La velocità con cui la vecchia Bmw è arrivata all’incrocio tra la strada consortile e via Baccasara doveva essere sostenuta. Tanto che il conducente non è riuscito a frenare e la berlina, dopo aver attraversato la rotonda piegando tutti i pali della cartellonistica, è piombato nell’aiuola che apre verso un campetto di calcio a cinque. La corsa del mezzo si è fermata su un altro cartello. Erano le 23.30 di venerdì. Nell’impatto l’auto è andata completamente distrutta nella parte anteriore, ma quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Tortolì e i carabinieri della compagnia di Lanusei, del conducente della Bmw non c’era più traccia.

Verosimilmente si è allontanato insieme a qualche amico, anche perché non risultano interventi del 118. I vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza la strada, invasa dall’olio scivolato dalla coppa del motore che nel violento impatto si è rotta. Ieri mattina gli operai del Consorzio industriale hanno ripristinato la segnaletica. (ro. se.)

