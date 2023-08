Vecchia abitazione distrutta dalle fiamme 

Incendio doloso all’alba di ieri in pieno centro a Santa Giusta. Una vecchia casa, disabitata da diversi anni, è stata data alle fiamme in via Giovanni XIII, a pochi passi dal palazzo del Municipio.

L’allarme è scattato intorno alle 5 quando alcune persone hanno notato il fumo e le fiamme che, in pochi minuti si sono propagate fino al tetto dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano che hanno lavorato per circa un’ora per riuscire a domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera zona, in particolare le abitazioni vicine che hanno rischiato di essere danneggiate dal fuoco. Le fiamme hanno distrutto completamente la coperta dello stabile, un tetto costituito sia da tegole che da lastre di eternit; ingenti danni anche alla muratura.

Dai primi rilievi dei vigili del fuoco sembra che l’incendio sia di origine dolosa; durante i controlli sarebbero stati trovati elementi che confermano come dietro le fiamme ci sia la mano di qualcuno. I carabinieri di Santa Giusta hanno avviato subito gli accertamenti per fare luce sull’episodio.

Una settimana fa a Santa Giusta era stata incendiata una Toyota Yaris parcheggiata in via Giovanni XXIII, poco distante dal Comune, dove ieri c’è stato il nuovo rogo. ( v.p. )

