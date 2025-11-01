Vecchi pneumatici da smaltire: «Ritiro in ritardo» 

Cataste di pneumatici esausti nei locali delle officine di Guspini attendono di essere ritirati dalle ditte incaricate che per fare questo servizio si sono consorziate. Davide Virdis osserva preoccupato una montagna di vecchie gomme accatastate nel cortile della sua attività artigianale in via Alfieri. «I clienti pagano regolarmente i costi (due euro circa per pneumatico sostituito) nella fattura e scontrino fiscale per la eco tax come contributo ambientale per i pneumatici usati. L’importo è relativo a una tassa ambientale, obbligatoria, pagata all’acquisto di pneumatici nuovi per finanziare il corretto smaltimento di quelli vecchi, ma quelli usati vengono ritirati con molto ritardo dalle ditte incaricate. Un fenomeno ormai diffuso in tutta la Sardegna che anziché migliorare sta peggiorando costringendo a lunghe attese noi artigiani. Lo stazionamento per lungo periodo preoccupa perché riduce lo spazio e crea malumori». I ritardi provocano problemi di spazio e non solo. A Guspini ci sono richieste inoltrate nel gennaio scorso che potrebbero essere evase solo nelle prossime settimane. «La ditta autorizzata al ritiro di pneumatici esausti non svolge un servizio efficiente e regolare. Noi paghiamo lo smaltimento in ossequio alle leggi in vigore, ma non vengono a ritirarli e restano accatastati. Ci fanno attendere mesi per il ritiro. Non possiamo pagare una seconda volta a ditte private il ritiro delle gomme», conclude Virdis. Gli fa eco il collega Giuseppe Solinas nell’officina di via Guido Rossa: «Ho circa quattromila gomme da conferire, sono venuti anche i vigili urbani per un controllo facendomi notare che devo fare lo smaltimento. Io mi impegno facendo le domande, ma le ditte incaricate non vengono dicendomi che devo aspettare il mio turno. I locali dell’officina sono pieni all’inverosimile, lavoro male quasi da non essere più in grado di svolgere il mio lavoro in condizioni di sicurezza. I pneumatici accatastasti disturbano nei locali – prosegue il gommista –. In occasione di un intervento di soccorso in una palazzina accanto alla mia officina alcuni vigili del fuoco mi hanno fatto notare che l'accatastamento di pneumatici esausti è pericoloso e fuori norma – continua Solinas –. Devo presentare un documento annuale al Comune perché devo dimostrare che ho fatto domanda di smaltimento. Chiedo un servizio di ritiro celere, perché pago il dovuto. La Regione, in sintonia con i Comuni, deve intervenire perché la situazione sta diventando insostenibile», dice in conclusione Solinas.

