Vecchi murales, via al restauro 

Comincia il restauro dei murales di Serramanna. Un progetto voluto dal Comune e gestito dalla Pro loco, ma l’artista Ferdinando Medda, autore della prima opera d’arte da rivedere, è perplesso: «Ero e sono restio: il murale è stato restaurato in passato già due volte, ora è completamente cancellato».

L’artista

Medda, artista e docente di storia dell’arte in pensione, nel 1978 aveva scelto la parete di una casa di piazza Matteotti per dipingere «un manifesto contro la caccia». Ora il Comune ha concesso alla Pro loco tremila euro per le spese di rifacimento dell’opera: un paesaggio con alberi e voli di uccelli su cui campeggiava un cartello “Divieto di caccia”. «Io sono ambientalista convinto e contro la caccia, e a suo tempo con quell’opera mi ero guadagnato l’inimicizia dei cacciatori», continua Medda, 80 anni, esponente con altri artisti locali della grande stagione del muralismo serramannese, tra gli anni Settanta e Ottant, che aveva visto la creazione di decine di opere murali. Due, fra le più celebrate: l’omaggio a Enrico Berlinguer di via Serra e gli “Incatenati” in piazza Matteotti, hanno avuto un trattamento opposto. Il primo è stato restaurato l’estate scorsa e il secondo è stato cancellato durante i lavori di manutenzione della casa che lo ospitava, e non esiste più.

La Pro Loco

E se Medda si dice poco convinto dell’operazione restauro («Il murale non c’è più e c’è da rifare anche il muro, ormai sbriciolato, sui cui era dipinto. Non si può parlare di restauro», spiega ancora) in casa Pro Loco credono molto nel recupero delle opere murali del paese. «Il murale di Ferdinando Medda dovrebbe essere il primo di una l’unge serie di opere danneggiate dal tempo a cui vorremmo mettere mano per restaurarle. Arricchiscono il paese, sono parte di un patrimonio artistico apprezzato anche fuori del contesto locale», spiega Tonio Pilloni, presidente della Pro Loco di Serramanna.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Giovanni Maccioni, assessore comunale alla Cultura. «La manutenzione a valorizzazione dei murales, che hanno rappresentato un momento importante artisticamente e culturalmente di Serramanna, e che l’ha fatta conoscere anche fuori dell’Isola, era scritta anche nel nostro programma elettorale. Ora passiamo all’azione, partendo proprio dal murale di piazza Matteotti di Ferdinando Medda», commenta Maccioni, che parla dell’affidamento delle operazioni di recupero dei murales alla Pro Loco: «Tra le sue finalità ha la valorizzazione delle bellezze del paese in chiave di promozione del territorio e di attrattiva turistica e culturale».

