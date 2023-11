Vecchi mulini dono al Comune in memoria di Doroteo Lancioni 

Al Comune di Arzana sono stati donati i vecchi mulini per la macinazione del grano e delle olive e il fabbricato che si eleva al di sopra del municipio. «Saranno destinati a museo dell’arte contadina e strutture sociali», annuncia il sindaco, Angelo Stochino. «In questa occasione ho potuto certificare la generosità degli arzanesi per opera di Sara Lancioni e della sua famiglia che, in ricordo del padre Doroteo, hanno deciso di donare i vecchi mulini del grano e delle olive e il fabbricato».

All’atto della firma della donazione hanno partecipato anche le insegnanti e i bambini delle classi quarta e quinta elementare, oltre al vicesindaco, Marco Pinna, e l’assessore alla Cultura, Cristina Pinna, entrambi testimoni.