Vecchi mobili fatti a pezzi e abbandonati  

Degrado a Sestu, nel cuore della città e precisamente in via Ottaviano, all’angolo con via Adriano. Qui, nel punto in cui si trovava il raccoglitore di abiti usati che è stato rimosso da poco, qualcuno ha lasciato alcuni mobili smontati e fatti a pezzi. Invece di chiamare il servizio ritiro ingombranti, che è gratuito, qualche incivile ha preferito disfarsi di ciò che non serviva più così. Sono stati rimossi già nel pomeriggio di ieri da Etambiente, l’azienda che si occupa della raccolta differenziata, ma sono scattate anche le indagini per trovare i responsabili. Anche i raccoglitori di abiti come quello che si trovava lì erano spesso presi di mira dagli incivili e si trasformavano in piccole discariche. Sono stati rimossi in attesa del cambio del servizio con un altro operatore, ma pare che qui la situazione sia addirittura peggiorata. Lo scorso anno i Barracelli avevano dichiarato di aver fatto una media di 10 verifiche al mese su abbandoni di rifiuti tra la campagna e la città. (g. l. p.)

