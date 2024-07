Vecchi materassi abbandonati, tornano i rifiuti in pieno centro 

Tornano gli abbandoni selvaggi dei rifiuti nelle strade centrali della città. Cumuli di buste di indifferenziato hanno fatto di nuovo capolino nelle aiuole e nei marciapiedi di viale Colombo e di via Marconi, tutte contrassegnate con i bollini di rifiuto non conforme, cioè non conferito dentro gli appositi mastelli. Ora sui sacchetti scatteranno i controlli della De Vizia e della Polizia locale per cercare di capire se all’interno ci sia qualcosa che possa far risalire ai responsabili.

E non si ferma nemmeno, sempre in pieno centro, gli abbandoni di rifiuti voluminosi come mobili e suppellettili varie. In questi giorni sono stati gettati alcuni materassi al solito incrocio tra via Bonaria e via Volta proprio sotto il cartello che indica la presenza di una telecamera. Ma a quanto pare agli incivili sembra importare poco.

Nonostante avvisi e appelli, le nuove regole ancora non vengono recepite da molti: i sacchi neri non sono più utilizzabili ma si devono usare solo le buste trasparenti che lasciano intravedere il contenuto che inoltre devono essere esposte fuori dalle case dentro i mastelli che devono rimanere ben chiusi. Certo prima andava molto peggio, con le buste che impedivano persino il passaggio dei marciapiedi un po’ in tutti i quartieri. Ancora problemi sul versante rifiuti si registrano anche a Pitz’e Serra.

RIPRODUZIONE RISERVATA