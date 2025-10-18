Vecchi impianti sportivi in abbandono 

Se occorre ideare progetti e vincere bandi per realizzare nuovi impianti sportivi, magari connessi al recupero urbano, Carbonia è pressoché imbattibile. Quanto però alla manutenzione di quelli esistenti, il discorso si complica perché non poche strutture si trascinano in condizioni pietose.

Lavori in corso

Una riflessione che ritorna di attualità perché a fornirla è l’ormai imminente conclusione dei lavori del terzo lotto del parco lineare Rio Cannas fra via Mazzini e via Angioy. Oltre ad aree verdi e ludiche, e un mini anfiteatro, prendono forma due nuovi impianti sportivi polifunzionali da dedicare a varie discipline: in pole position calcetto, padel, volley, basket. Un piccolo gioiello in quello che è sempre stato un vuoto urbanistico. Ma quando, da 20 anni in qua sono sorti, erano piccoli gioielli anche il campetto di calcio a 5 dei palazzi di via Ospedale, quello di Is Gannaus, quello di Bacu Abis e, nemmeno dieci anni fa, quello di via Puglie nel parco Rosmarino. Hanno mutato il volto a zone dimenticate e dato a quei rioni servizi sportivi inesistenti.

I residenti

Ora sono più o meno tutti in condizioni disastrose, perché le manutenzioni gravano sulle casse pubbliche e i vandali non si sono mai risparmiati. Inguardabile ad esempio quello di via Ospedale: «Sino a poco tempo fa – racconta Valerio Salis, sportivo che molti anni fa era un abituale frequentatore con la sua squadra – i vecchi faretti rischiavano di cadere e colpire i pochi ragazzi che ci giocavano: purtroppo la struttura ha avuto vita brevissima». Ha resistito, sino a quando è stato gestito da un club, quello di Is Gannaus, incastonato nella campagna: ora è a pezzi. «I ladri saccheggiano il manto sintetico, era molto bello vedere i ragazzi arrivare sin qui per giocare», rivela Sandro Cadoni, agricoltore, titolare di un terreno confinante». Il manto sintetico regge, ma una porta a pezzi e rifiuti abbandonati caratterizzano il campetto di via Puglie. Giusto nel 2024, gestito dal club Littoria, l’impianto ha avuto un po’ di tregua: «Ma non appena possibile ci siamo trasferiti in via Balilla – spiega Fabio Piras, dirigente – perché le dimensioni del terreno di gioco sono troppo ridotte e perché spesso trovavamo molta spazzatura». Per evitare che tutto ciò riaccada nel nascente complesso di via Mazzini, il Comune prevede contromisure: «Saranno i titolari del chiosco – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Manolo Mureddu - a fare le manutenzioni e decidere che tipi di sport proporre». Per i restanti impianti si aprono nuovi scenari: «Abbiamo fondi e accederemo a bandi appositi», anticipa il sindaco Pietro Morittu. L’assessora allo Sport Giorgia Meli precisa che «per via Ospedale e altri casi si possono programmare le manutenzioni ma occorre anche trovare gli interessati alla gestione: nel frattempo siamo sul pezzo per quanto attiene campo Dettori, stadio, pattinodromo e palasport».

