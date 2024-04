Vecchi edifici e ville abbandonate da decenni cadono a pezzi 

L’incidente di Nuoro in cui hanno perso la vita due ragazzini in un casolare abbandonato ripropone anche in città il problema delle tante case vecchie, dimenticate da tempo e che perdono pezzi su strade e marciapiedi. I rischi che qualcuno si faccia male sono elevati.

È il caso, ad esempio, di Villa Fadda, la storica dimora pare progettata dal Cima, in via Marconi appartenente a tantissimi eredi e in mano alla curatrice fallimentare. E se dopo la caduta di calcinacci sul marciapiede il muro esterno era stato messo in sicurezza con una struttura in cartongesso, l’accesso dall’incolto giardino è facilissimo per tutti. Addentrarsi in quelle che erano le ricche stanze è un gioco da ragazzi, in un edificio pericolante e pericoloso di cui non resta quasi più niente. E poi c’è la casa in ladiri in via Vittorio Veneto. Qui le transenne delimitano un muro caduto nel vicolo: ci sono ormai da oltre un anno con buona pace dei residenti che non riescono nemmeno più a passare. Gli esempi sono tantissimi, in una città che ha lasciato morire le sue dimore storiche vinte dal passare del tempo e dalla divisione tra eredi che non sono riusciti a mettersi d’accordo. (g. da.)

