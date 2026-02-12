Vecchi edifici a rischio crollo 

Case abbandonate, edifici pericolanti che, soprattutto a causa del maltempo, spesso finiscono per crollare creando non pochi disagi in numerosi centri del Basso Sulcis

Emergenza

Alcuni giorni fa l’allarme nel vecchio borgo medioevale di Tratalias dove è crollato lo stabile che ospitava la ex macelleria e latteria. «Purtroppo non è il primo caso, abbiamo avviato dei progetti per poter intervenire su diversi edifici -dice il sindaco Emanuele Pes-, siamo in attesa di contributi, attualmente siamo in graduatoria ma ancora non risultiamo beneficiari». Altro crollo nei giorni scorsi a Giba in via San Pietro dove un vecchio edificio e crollato parzialmente e i detriti hanno invaso il marciapiede e la strada antistante. Motivo per cui il sindaco Andrea Pisanu ha emesso un ordinanza di limitazione alla circolazione per motivi di sicurezza, oltre ad averne emessa un altra nei confronti dei proprietari per un urgente messa in sicurezza dello stabile che risulta essere pericolante.

Il tema

«Purtroppo è un problema comune – dice Andrea Pisanu - i Comuni stanno riscontrando grandi difficoltà per via di numerosi immobili di edilizia privata che per cause ereditarie o disinteresse vanno in rovina, creando pericoli per la cittadinanza, e costringendoci ad interdire come nel caso di via San Pietro le aree antistanti. Servirebbero delle azioni mirate verso i Comuni in modo da poter intervenire per recuperare questi edifici».

Ordinanza simile è stata emessa nei giorni scorsi anche da Gianluigi Loru, a Perdaxius, per un caseggiato di via Grazia Deledda che risulta pericolante: obbliga i proprietari a intervenire per mettere in sicurezza l’area a tutela dell’incolumità pubblica. Problema simile anche a Masainas , che ha visto il primo cittadino Gianluca Pittoni scrivere un’ordinanza urgente nei confronti dei proprietari di messa in sicurezza di un balconcino in via Sella, che si trova in precarie condizioni con il rischio di crollare nel marciapiede sottostante. Edifici sotto controllo anche a Villaperuccio : «Ci sono alcuni stabili in abbandono – fa sapere il sindaco Marcellino Piras – ma abbiamo la situazione sotto controllo. Purtroppo è difficile intervenire, l’ideale sarebbe che ci fossero dei contributi, specialmente per i medaus, per dare un grosso aiuto ai proprietari e ai Comuni in modo da poterli ripristinare, magari anche in chiave turistica».

Problema noto anche a Santadi con diversi stabili in abbandono tra cui l’ex ristorante Mauritania: «Non c’è una soluzione vera e propria – dice il sindaco Massimo Impera - purtroppo i costi della ristrutturazione sono esorbitanti. Un’idea propositiva potrebbe essere la ristrutturazione con incentivi per far sì che questi stabili possano diventare delle case museo, in modo da poter raccontare la storia del paese». Purtroppo spesso è un problema di decoro «ed è difficile intervenire per rimettere apposto questi edifici, l’unica cosa che possiamo fare è obbligare i proprietari, in caso di crollo o pericolo – dice Mariano Cogotti sindaco di Piscinas – a intervenire con urgenza».

