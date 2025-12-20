Vecchi documenti, espatrio vietato dal prossimo anno  

Da qui a pochi mesi, chi ha ancora la vecchia carta d'identità cartacea dovrà valutare se rinnovarla subito. Dal 3 agosto 2026 non sarà più valida per l'espatrio, di conseguenza per poter uscire dall'Italia sarà obbligatoria la Cie. Dentro i confini nazionali il vecchio documento resta valido.

Per chi vuole ottenere una nuova carta d’identità, il costo è di 22,22 euro per chi ha ancora il vecchio documento in formato cartaceo oppure una Cie scaduta o in scadenza, altrimenti 27,38 euro nei casi di nuova emissione per furto, smarrimento o deterioramento. La procedura allo sportello dura circa 15-20 minuti.

Per il rilascio della Cie bisogna presentarsi con una fototessera recente (non oltre 6 mesi), la vecchia carta d’identità scaduta o, in caso di smarrimento, la relativa denuncia e tessera sanitaria o codice fiscale. Dopo aver completato la richiesta e il pagamento, la consegna della nuova carta avviene entro 6 giorni lavorativi.

Per il passaporto, rispetto a qualche anno fa, ora a Cagliari i tempi d’attesa (sempre con prenotazione sul sito dedicato, accesso con Spid o Cie) sono molto ridotti: alla questura di via Amat l’appuntamento si trova domani, a Quartu alla vigilia di Natale. E chi deve viaggiare entro 30 giorni per studio, lavoro, salute o turismo ha anche gli appuntamenti prioritari.

RIPRODUZIONE RISERVATA