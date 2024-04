Vecchi divani e altri rifiuti abbandonati 

In via Bruto tornano i rifiuti lungo i binari della metro e nella piazzetta adiacente. E spuntano anche due vecchi divani abbandonati davanti ad alcuni bidoni della spazzatura.

«Questa strada è sempre stata un po’ abbandonata, non ci sono controlli, non ce ne sono mai stati in tanti anni che ci vivo», dice Agostino Mulas, «ma da quando è iniziata la raccolta differenziata la situazione è peggiorata. Non sto dicendo che questo sistema è sbagliato, però c’è gente che evade la Tari abbandonando i rifiuti per strada. Incivili in trasferta? Chi viene da fuori fa la sua parte, è vero, ma ci sono persone che vivono a Monserrato e fanno le furbe». L’abbandono dei rifiuti non risparmia neanche il centro. Nella centralissima via del Redentore da Pasquetta ci sono dei sacchetti del secco residuo proprio accanto a due mastelli condominiali. «Fra un po’ sarà un mese che non vengono portati via» dice Mario Sitzia, un residente, «capisco che non sono conformi, ma non si possono neanche lasciare qui in eterno».

