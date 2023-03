Ve lo ricordate? Data dei “Goonies” ci rapì il cuore 

La vittoria a valanga di “Everything Everywhere All At Once” ha messo in luce la rilevanza di un nuovo modo di fare cinema, un cinema che osa, un cinema che rompe gli schemi, e l'importanza per gli studi di scommettere su idee avventurose e originali come quelle proposte dai Daniel. La notte degli Oscar ha invece penalizzato film più tradizionali come “Elvis”, “The Fabelmans”, “Gli Spiriti dell'Isola” e Tàr”, usciti a mani vuote dalla cerimonia nonostante, tra tutti, avessero accumulato 30 nomination.

Snobbata, nonostante l'applauditissima performance di “Tàr” (una direttrice d’orchestra omosessuale accusata di violenza), Cate Blanchett, che sperava di aggiungere un terzo Oscar alla maniera di Meryl Streep, ma Michelle Yeoh, prima miglior attrice asiatica, le ha tagliato la strada. Delusione anche per Steven Spielberg per “The Fabelmans”, il film più personale della sua lunga carriera: i trentacinquenni Daniel gli hanno strappato il premio, che in tanti commentavano come un atto dovuto. Snobbato anche “Elvis” di Baz Luhrman, un film arrivato alla vigilia con 8 candidature tra cui quella di Austin Butler come migliore attore: la statuetta è andata invece a Brendan Fraser di “The Whale”. E anche Tom Cruise, che già in partenza aveva disertato la cerimonia per ragioni di lavoro, è rimasto a mani vuote. Così è successo anche a Colin Farrell: la sua interpretazione ne “Gli Spiriti dell’Isola” era un Oscar annunciato. Niente da fare.

