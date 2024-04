VdP-Pogacar: guerre stellari a Liegi 

La Liegi-Bastogne-Liegi è l'ultima delle classiche monumento primaverili ma per tradizione e impegno richiesto resta tra le più ambite e l'edizione in programma oggi, la n.110, non fa eccezione. Assenze pesanti, come quella di Remco Evenepoel e Wout Van Aert, causate dalla tante e drammatiche cadute nelle corse dell'ultimo mese, hanno in parte ridotto il tasso tecnico del gruppo, dove resta elevato lo stato di allerta per i rischi in agguato soprattutto in caso della temuta pioggia. Sul fronte pronostico per la vittoria, le puntate sono tutte per i due fuoriclasse al via: Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel, che si presenta forte dei trionfi al Fiandre e alla Roubaix.

Non è certo la prima volta che lo sloveno e l'olandese si confrontano in una gara di un giorno, basti ricordare la Sanremo, dove Van der Poel ha saputo rispondere - e contrastare vittoriosamente nel 2023 - agli attacchi di Pogacar. E soprattutto al Fiandre, dove Van der Poel vinse il duello nel 2022 prima che Pogacar rispondesse l'anno seguente. Al Mondiali di Glasgow 2023, è stato ancora una volta Van der Poel a prendere il sopravvento e a diventare campione iridato davanti a Van Aert e Pogacar. L'olandese, dopo la non brillante Amstel, si è allenato al caldo della Spagna; lo sloveno prepara l'assalto al Giro d'Italia e non gareggia dal vittorioso Giro della Catalogna, il 24 marzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA