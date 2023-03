VdP, nel nome del nonno 

Nonno Raymond Poulidor l’aveva vinta nel 1961 ed era sempre un 18 marzo. Mathieu Van der Poel ieri l’ha imitato con un’azione da fuoriclasse: uno scatto a poche centinaia di metri dal Poggio gli ha regalato la 114ª Milano-Sanremo. Un’edizione stellare, con il forcing sull’ultima, iconica salitella dei corridori più attesi. Ha provato prima il grande favorito Tadej Pogacar, facendo saltare il gruppo, e trascinandosi dietro un immenso Filippo Ganna e i due grandi rivali, Van der Poel e Wout Van Aert. Poi ha rilanciato VdP e, a quel punto, l’azzurro non ci ha creduto: «Sulla salita potevo seguirlo», ha ammesso, «ma avevo paura, non sapevo nemmeno io come avrebbero reagito le mie gambe. Vorrà dire che sarà stata una prova per le classiche in Belgio, questa gara mi dà morale per le prossime e punto tutto sulla Roubaix».

Già perché Ganna, mentre Van der Poel trionfava a braccia alzate, staccava di forza in volata Van Aert e Pogacar e andava a prendersi un secondo posto colmo di rammarico. Alle spalle dei tre inseguitori, che hanno chiuso a 15” dal vincitore, Søren Kragh Andersen ha completato il trionfo della Alpecin-Deceuninck.

Ordine d’arrivo : 1. Mathieu Van der Poel (Ola, Alpecin-Deceu- ninck) 294 km in 6h25'23” alla media di 45,773 km/h, 2. Filippo Ganna (Ita, Ineos Grenadiers) a 15”, 3. Wout Van Aert (Bel, Jumbo-Visma) st, 4. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates) st, 5. Søren Kragh Andersen (Dan, Alpecin- Deceuninck) a 26”, 6. Mads Pedersen (Dan) st, 7. Neilson Powless (Usa), 8. Matej Mohoric (Slo) st, 9. Anthony Turgis (Fra) st, 10. Jasper Stuyven (Bel) st, 11. Julian Alaphilippe (Fra), 12. Davide Ballerini (Ita) a 32”.

RIPRODUZIONE RISERVATA