Vavassori c’è e supera Murray 

Capolavoro di Andrea Vavassori che, dopo aver superato le qualificazioni, ha esordito nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid battendo 6-2, 7-6(7) Andy Murray al quinto match point. Bene Marco Cecchinato, che ha superato 7-6(4), 6-3 l'ungherese Marton Fucsovic in un match che potrebbe ripetersi la prossima settimana a Monte Urpinu. Sconfitta per Lorenzo Sonego, 6-3, 6-1 dal tedesco Jan-Lennard Struff. Avanza anche l'australiano Christopher O'Connell (6-4, 6-7, 6-2 al serbo Filip Krajinovic), tra gli iscritti all'Atp 175 di Cagliari presenti in Spagna. Oggi due italiani in campo per il secondo turno: Lorenzo Musetti esordisce contro il tedesco Yannick Hanfmann e Matteo Arnaldi sfida il norvegese Casper Ruud.

Novità a Cagliari

Intanto, si cancellano dal torneo di Cagliari lo statunitense Maxime Cressy e il coreano Soonwoo Kwon, sostituiti da Fabio Fognini (se si riprenderà in tempo dall'infortunio al piede) e dal giapponese Taro Daniel. Arnaldi è il secondo degli esclusi. Nelle qualificazioni, oltre all'asiatico, mancheranno anche il tedesco Daniel Altmaier e Raul Brancaccio: al loro posto entrano Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli e Andrea Vavassori.

Derby a Monte Urpinu

I “padroni di casa” Nicola Porcu e Alberto Sanna si giocano la finale dell'Open Tc Cagliari to Superchallenger 175, che consegna al vincitore una wild card per il tabellone delle qualificazioni del torneo che si disputerà sugli stessi campi. Porcu ha battuto 6-4, 6-1 Leonardo Mazzucchelli, mentre Sanna ha superato con lo stesso risultato Alexander Fragasso.

Dessolis in semifinale

Si ferma agli ottavi il cammino di Alessandra Mazzola nell'Itf femminile di Santa Margherita. La tesserata per il Tc Cagliari ha ceduto 3-6, 6-1, 6-2 alla giocatrice del Liechtenstein Kathinka Von Deichmann. Unica italiana ai quarti è Federica Bilardo. Vola in semifinale di doppio Barbara Dessolis che, con Margherita Marcon, ha battuto la canadese Maria Jolie Fernandez e l'ucraina Mariya Kostyuk e nel prossimo match sfiderà Alessandra Teodosescu e Federica Urgesi. Due italiani raggiungono i quarti maschili. Lorenzo Rottoli si è aggiudicato il derby tricolore contro Carlo Alberto Fossati per 6-4, 6-1, mentre Giovanni Oradini ha eliminato 6-4, 0-6, 6-1 lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo. Oggi, Rottoli sfiderà l'austriaco Lukas Neumayer, mentre Oradini se la vedrà con il portoghese Jaime Faria.



